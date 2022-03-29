Derince’de Kick Boks Şöleni

Derincespor Kulübü bünyesinde kick boks kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak töreni coşku içerisinde geçerken, 108 öğrenci bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı
108 Sporcu Kuşak Heyecanı Yaşadı
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde spora ve gençliğe yatırımların hız kesmediği ilçede kurulan Derincespor Kulübü’nde geleceğin yıldızları yetişiyor. Amatör branşlarda ses getiren Derincespor Kulübü, 21 branşta yaklaşık 3 bin 750 sporcuya eğitim olanağı verirken, kick boks branşı da yoğun ilgi görüyor. Dumlupınar Spor Merkezi’nde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere üç ayrı grupta eğitimlerin devam ettiği kick boks kurslarında dersleri antrenör Murat Polat veriyor. Dumlupınar Spor Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren 7-16 yaş aralığındaki 108 sporcu bu kez kuşak sınavı heyecanı yaşadı.
Başkan Aygün’ün Katılımıyla
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın bizzat katılarak takip ettiği kick boks kuşak töreni Fatih Sultan Mahallesi’nde yer alan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapıldı. 108 sporcunun bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadığı törende bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bugün düzenlediğimiz törenle öğrencilerimize sertifikalarını takdim ettik. Sizlerle burada bir arada olmak bizler için büyük mutluluk” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.