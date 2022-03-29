Bilgi Köprüsü ve Bilnet Okulları eğitmenleri, PC4 Eğitimi aldı

İlimizin eğitimde öncü kurumları olan Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları ve Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü eğitmenleri, çocukların gelişimine katkı sağlamak adına yeni bir eğitim daha aldılar. Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü’nün ev sahipliği yaptığı Samsun Üniversitesi önderliğinde 26-27 Mart tarihleri arasında Bilgi Köprüsü Anaokulları ve Bilnet Kocaeli öğretmen kadrosu ile çocuklar için felsefe eğitimini yüz yüze ve interaktif olarak tamamladı.

ÖĞRETMENLERE BELGE TAKDİMİ

Öncelikle çocukların düşüncelerini geliştirerek bağlantı kurma, varsayımsal düşünme ve mantık yürütmeyi kazandırmayı amaçlayan PC4 Eğitimi ile hazır bilgi sunmadan sorgulamaya, soruşturmaya ve eleştirel düşünmeye sevk eden atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Programın akademik ve deneysel sunumunu gerçekleştiren eğitmenler Metin V. Bayrak, Okan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev alırken felsefe alanında birçok yazı ve kitapları da bulunuyor. Elif Çetinkıran ise, Kırklareli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Eğitime katılan tüm öğretmenlere e-devlet onaylı katılım belgesi düzenlenip eğitmenler tarafından takdim edildi.