Darıca Şehit Hasan Kaya Kız İHL başarıya doymuyor

Darıca Şehit Hasan Kaya Fen ve Sosyal Bilimler Proje Kız İmam Hatip Lisesi, 16 öğrencinin yaptığı 16 ROBOT ile üniversiteler düzeyinde en nitelikli ve prestijli olimpiyatları arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları’na katıldı. Olimpiyatlarda okul, Türkiye 1’incisi çıkartarak önemli bir başarıya imza attı. Konu ile ilgili konuşan Okul Müdürü Musa Kartal; elde edilen bu başarılarının tesadüf olmadığını, öğrencilerini Türkiye’nin rotasına uygun donanımda yetiştirmeyi en önemli hedef olarak belirlediklerini ve bu hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Türkiye 1.si olan öğrencileri Reyhan Dayı’yı ve danışman öğretmenlerini de tebrik etti.

20 HAZİRAN’DA URFA’DAKİNE KATILACAKLAR

Kocaeli’den sadece Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesinin katıldığı Robot Olimpiyatları’nda alınan Türkiye 1.liğinin aynı zamanda Kocaeli’nin ve Darıca’nın da gururu olduğunu belirten Okul Müdürü Musa Kartal, 20 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığının Urfa’da düzenleyeceği Robot Olimpiyatları’na da üç ayrı kategoride katılım sağlayacaklarını ve aynı şekilde başarılarını sürdüreceklerini belirtti.