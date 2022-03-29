29 Mar 2022 - 17:10- Ekonomi G: 29 Mar 2022 - 17:11

Kuveyt Türk’ten katılım finans alanında yine bir ilk!
Kuveyt Türk’ten katılım finans alanında yine bir ilk! mask

Teknoloji ve dijitalleşmenin avantajlarını müşterilerine hızlı şekilde yansıtan Kuveyt Türk, çiftçilere ve şahıs firmalarına uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan ilk katılım finans kuruluşu oldu. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde uzaktan Kuveyt Türk müşterisi olan çiftçiler ve şahıs firmaları, ilk 500 TL’lik harcamalarına 100 TL iade alıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Şahıs firmalarının ve çiftçilerimizin yanındayız” dedi.

29 Mar 2022 - 17:10 - Ekonomi

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