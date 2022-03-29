29 Mar 2022 - 17:13- Ekonomi G: 29 Mar 2022 - 17:15

Migros bir yılda 247 ton plastik azalttı

Migros’un plastik poşet kullanımını azaltarak doğaya katkı amacıyla hayata geçirdiği #PoşetsizAlışverişHareketi ile işlem başına poşet kullanımında ilave yüzde 10’a yakın azaltım sağlandı.
Migros bir yılda 247 ton plastik azalttı mask

Migros, Poşetsiz Alışveriş Hareketi’ne katılan müşterilerine teşekkür etmek üzere, bugüne kadar diktiği yarım milyon ağaca ek olarak Ege Orman Vakfı aracılığıyla Manisa Yunt Dağı’na 10 bin fidan daha dikti. Aynı zamanda Migros, İş Dünyası Plastik Girişimi taahhüdü kapsamında son bir yılda plastik kullanımında 247 tonluk bir azaltım gerçekleştirdi.

ÇEKİLİŞ HAKKI

Poşetsiz Alışveriş Hareketi, doğaya katkının yanı sıra müşterilerine de kazandırarak devam ediyor. Migros müşterileri, 17 Haziran tarihine kadar Migros ve Macrocenter mağazalarından, Money Kart ile poşetsiz yaptıkları her 50 TL ve katlarındaki alışveriş için çekiliş hakkı kazanacak.

29 Mar 2022 - 17:13 - Ekonomi

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