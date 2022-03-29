Migros bir yılda 247 ton plastik azalttı

Migros, Poşetsiz Alışveriş Hareketi’ne katılan müşterilerine teşekkür etmek üzere, bugüne kadar diktiği yarım milyon ağaca ek olarak Ege Orman Vakfı aracılığıyla Manisa Yunt Dağı’na 10 bin fidan daha dikti. Aynı zamanda Migros, İş Dünyası Plastik Girişimi taahhüdü kapsamında son bir yılda plastik kullanımında 247 tonluk bir azaltım gerçekleştirdi.
ÇEKİLİŞ HAKKI
Poşetsiz Alışveriş Hareketi, doğaya katkının yanı sıra müşterilerine de kazandırarak devam ediyor. Migros müşterileri, 17 Haziran tarihine kadar Migros ve Macrocenter mağazalarından, Money Kart ile poşetsiz yaptıkları her 50 TL ve katlarındaki alışveriş için çekiliş hakkı kazanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.