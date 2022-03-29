Üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük üreticilerinden Şişecam, Sıfır Enerji Bina etkinliği ZeroBuild’22 Forumu’na katıldı. Şişecam, forumda “Yapılarda Karbon Emisyonlarının Azaltımında Malzeme Yönetimi” ve “NSEB ve Isı Yalıtımı” oturumlarında düzcam ürünlerinin karbon emisyonlarının azaltılmasına katkısı ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Şişecam standında, sektör profesyonellerine enerji tasarrufuna yönelik ürünlerini tanıtırken Isıcam K 3+ test tüneliyle de ilgili bilgiler verdi ve katılımcılara test tünelini deneyimleme fırsatı sundu.
29 Mar 2022 - 17:14- Ekonomi Güncelleme: 29 Mar 2022 - 17:15
Şişecam ZeroBuild Forumu’na katıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.