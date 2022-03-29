Şişecam ZeroBuild Forumu’na katıldı

Üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük üreticilerinden Şişecam, Sıfır Enerji Bina etkinliği ZeroBuild’22 Forumu’na katıldı. Şişecam, forumda “Yapılarda Karbon Emisyonlarının Azaltımında Malzeme Yönetimi” ve “NSEB ve Isı Yalıtımı” oturumlarında düzcam ürünlerinin karbon emisyonlarının azaltılmasına katkısı ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Şişecam standında, sektör profesyonellerine enerji tasarrufuna yönelik ürünlerini tanıtırken Isıcam K 3+ test tüneliyle de ilgili bilgiler verdi ve katılımcılara test tünelini deneyimleme fırsatı sundu.