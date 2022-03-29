‘Otogargara’ hem hüzünlendirdi hem de kahkahaya boğdu

Senaryosu ünlü oyuncu, yönetmen, şair ve yazar Yılmaz Erdoğan’a ait olan ‘Otogargara’ isimli oyun; Derince Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aslıhan Gülçin Keskinli ve tiyatro ekibi tarafından uyarlanıp Sabancı Ortakları İlkokulu’nda sahnelendi. Yoğun ilginin olduğu tiyatro gösterisinde oyunu kahkahalar eşliğinde izleyenler doyasıya eğlenirken bir taraftan da hüzünlendi. Oyunu izlemeye Derince İlçe MEM şube müdürleri, belediye başkan yardımcısı, ilçe gençlik ve spor müdürü, Derince Lisesi Mezunları Derneği başkanı ve üyeleri katıldı.
“GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM”
Oyuncu kadrosunda yer alan öğrenciler performansları ile ayakta alkışlandı. Derince Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aslıhan Gülçin Keskinli ise sahne sonunda, “Gençlerimizle gurur duyuyorum. Oyun için 2 adet şarkı besteledik. Gelen güzel mesajlar var. Talep gelirse seve seve tekrar sahnelemekten büyük keyif alırız. Bize her türlü desteği veren başta Okul Müdürümüz Hamdi Alada olmak üzere tüm idari kadromuza, öğretmenlerimize, okul hizmetlilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.
OYUNCU KADROSU
Abdülhakim Kılıç
Aleyna Kaya
Berkay Çalık
Burcu Alğur
Damla Demir
Diyar Katırağ
Doruk Umut Arslan
Ecemnaz Yılmaz
Emine Sarıyar
Ervanur Akpınar
Eylül Avcı
Eylül Bahar Önk
Gökay Yıldız
Haktan Güncü
Halil İbrahim Baymaz
Havin Eylül Yılmaz
Havin Küçük
Hazal Demir
Irmak Alçınkaya
İncinur Savcı
Kübra Ezgi Yakıcı
Nazlı Rana Umutlu
Nurcan Yağız
Serdarhan Turgut Büyüksökmen
Şevval Çelik
Tuana Köncü
Yusuf İlker Şahin
Zeynep Perktaş.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.