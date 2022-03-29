‘Otogargara’ hem hüzünlendirdi hem de kahkahaya boğdu

Senaryosu ünlü oyuncu, yönetmen, şair ve yazar Yılmaz Erdoğan’a ait olan ‘Otogargara’ isimli oyun; Derince Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aslıhan Gülçin Keskinli ve tiyatro ekibi tarafından uyarlanıp Sabancı Ortakları İlkokulu’nda sahnelendi. Yoğun ilginin olduğu tiyatro gösterisinde oyunu kahkahalar eşliğinde izleyenler doyasıya eğlenirken bir taraftan da hüzünlendi. Oyunu izlemeye Derince İlçe MEM şube müdürleri, belediye başkan yardımcısı, ilçe gençlik ve spor müdürü, Derince Lisesi Mezunları Derneği başkanı ve üyeleri katıldı.

“GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM”

Oyuncu kadrosunda yer alan öğrenciler performansları ile ayakta alkışlandı. Derince Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aslıhan Gülçin Keskinli ise sahne sonunda, “Gençlerimizle gurur duyuyorum. Oyun için 2 adet şarkı besteledik. Gelen güzel mesajlar var. Talep gelirse seve seve tekrar sahnelemekten büyük keyif alırız. Bize her türlü desteği veren başta Okul Müdürümüz Hamdi Alada olmak üzere tüm idari kadromuza, öğretmenlerimize, okul hizmetlilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

OYUNCU KADROSU

Abdülhakim Kılıç

Aleyna Kaya

Berkay Çalık

Burcu Alğur

Damla Demir

Diyar Katırağ

Doruk Umut Arslan

Ecemnaz Yılmaz

Emine Sarıyar

Ervanur Akpınar

Eylül Avcı

Eylül Bahar Önk

Gökay Yıldız

Haktan Güncü

Halil İbrahim Baymaz

Havin Eylül Yılmaz

Havin Küçük

Hazal Demir

Irmak Alçınkaya

İncinur Savcı

Kübra Ezgi Yakıcı

Nazlı Rana Umutlu

Nurcan Yağız

Serdarhan Turgut Büyüksökmen

Şevval Çelik

Tuana Köncü

Yusuf İlker Şahin

Zeynep Perktaş.