Kocaeli Valiliği tarafından hayata geçirilen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Karamürsel Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçedeki tarihi yerleri gezerek bilgi aldı. Okul Müdürü Zeki Bayram, “Okulumuz öğrencileri Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi kapsamında kültürel değerlerimiz etkinliğini gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz Karamürsel ve çevresindeki kültürel ve tarihi değerlerimizi keşfetme ve tanıma fırsatı buldular. Karamürsel Karabali Mehmet Bey Camii, Mürsel Gazi Kabri, Ereğli Tarihi Evler ve Ereğli Millet Kıraathanesi’ni ziyaret ettiler. Kültürel etkinlikte öğrencilerimize, öğretmenlerimizden Melike Karakaş ve Hacer Şahinoğlu rehberlik yaptı” dedi.
29 Mar 2022 - 17:15- Eğitim Güncelleme: 29 Mar 2022 - 17:16
Öğrenciler, ‘ÖNEM’ Projesi kapsamında Karamürsel’i tanıdı
Karamürsel ilçesinde eğitim gören öğrenciler ÖNEM Projesi kapsamında ilçedeki tarihi yerleri gezerek tanıma fırsatı buldu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.