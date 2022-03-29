Bağımsız Fotoğrafçılar, kültür kenti İstanbul’u fotoğrafladılar

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT), geçtiğimiz pazar günü İstanbul’u fotoğrafladılar. İstanbul’a vardıklarında Beyazıt Meydanı’ndan yürüyüşe geçen KBFT üyeleri önce Çemberlitaş ve Tarihi Çemberlitaş Hamamı’nı fotoğrafladılar. Piyer Loti semti hakkında bilgi aldıktan sonra Şerefiye Sarnıcı’na yönelen grup, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Model eşliğinde bol bol fotoğraf çalışması yapan grup üyeleri daha sonra At Meydanı’na geldiler. At Meydanı’nda, Alman Çeşmesi ve Dikilitaş hakkında bilgi sahibi olan fotoğrafçılar, o anları ölümsüzleştirdiler.

KALABALIKTAN FOTOĞRAF ÇEKEMEDİLER

Sultanahmet Camii’ne gelen grup yoğun turist akını ile karşılaştı. Büyük bir bölümü de tadilatta olan camiye giren grup, kalabalıktan ve fotoğraf çekememekten şikayet ettiler. Daha sonra Ayasofya Camii Kebir’i ziyaret eden grubun aynı şikayetleri burada da devam etti. Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nde karınlarını doyuran ekip, Topkapı Sarayı’na yöneldi. Bazı bölümlerinde Müze Kart’ın bile geçmediği Saray ziyaretinde, bol bol fotoğraf çektiler.

SARAYBURNU’NDA DENİZ HAVASI

Aya İrini, Eski Şark Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Çinili Köşk Müzesi, Deva-i Kasrı, Topkapı Saray Müzesi, Topkapı Harem Müzesi ve Sofa Camii görülenler arasındaydı. 4 saatlik verilen zaman içinde gurup üyeleri dilediğince gezip, arzu ettiği yerleri fotoğrafladı. Daha sonra toplanan KBFT üyeleri saraydan çıkarak Soğukçeşme Sokağı’nda fotoğraf çekip, Gülhane Parkı’na girdiler. Yol boyunca durmadan fotoğraf çeken grup havanın da güzel olmasından istifade ederek güzel bir günü Sarayburnu’nda deniz havası alarak tamamladılar.