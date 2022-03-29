İl Sağlık Müdürlüğünce kamu ve özel hastanelerde görevli sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen “Sertifikalı Diyabet Hemşireliği Eğitim Programı” tamamlandı. 28 Şubat- 25 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ve teorik bilgiler yanında pratik uygulamaları da içeren eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. İzmit Seka Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen programa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Başkan Yardımcıları Dr. İnci Sobi ve Dr. Serhat Karatepe, Hastane Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, bazı kamu hastanelerinde görevli başhekimler, idareciler, hekimler ve sağlık personeli katıldı. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve protokol üyeleri tarafından başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.
29 Mar 2022 - 17:16- Sağlık Güncelleme: 29 Mar 2022 - 17:17
‘Diyabet Hemşireliği Eğitimi’ni tamamlayan kursiyerlere sertifika
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu ve özel hastanelerde görevli sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen “Sertifikalı Diyabet Hemşireliği Eğitim Programı”nın sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.