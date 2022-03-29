‘Diyabet Hemşireliği Eğitimi’ni tamamlayan kursiyerlere sertifika

İl Sağlık Müdürlüğünce kamu ve özel hastanelerde görevli sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen “Sertifikalı Diyabet Hemşireliği Eğitim Programı” tamamlandı. 28 Şubat- 25 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ve teorik bilgiler yanında pratik uygulamaları da içeren eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. İzmit Seka Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen programa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Başkan Yardımcıları Dr. İnci Sobi ve Dr. Serhat Karatepe, Hastane Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, bazı kamu hastanelerinde görevli başhekimler, idareciler, hekimler ve sağlık personeli katıldı. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve protokol üyeleri tarafından başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.