Kocaeli Yozgatlılar Derneği’nde yaprak dökümü devam ediyor. Dernek Başkan Yardımcısı Yılmaz Tanyılmaz, ‘Dernek siyasete alet ediliyor’ düşüncesiyle istifasını verdi. Dernek üyeliğinden ve başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Tanyılmaz, “Dernek her daim siyaset üzeri olmalıdır. Siyasette, siyasi düşünceler bir kenara bırakılmalıdır. Ancak birtakım yanlış ve siyasi konuşmalar nedeniyle istifa kararını verdim” dedi. Dernek Muhasibi Kadir Karabulut’un da dernekteki görevinden ve üyelikten istifa ettiği bildirildi.
29 Mar 2022 - 17:17- Gündem Güncelleme: 29 Mar 2022 - 17:18
Yozgatlılar Derneği’nde yaprak dökümü
Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkan Yardımcısı Yılmaz Tanyılmaz, görevinden ve üyelikten istifa etti. Ayrıca Dernek Muhasibi Kadir Karabulut’un da dernekteki görevinden ve üyelikten istifa ettiği bildirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.