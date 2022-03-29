Kocaeli Yozgatlılar Derneği’nde yaprak dökümü devam ediyor. Dernek Başkan Yardımcısı Yılmaz Tanyılmaz, ‘Dernek siyasete alet ediliyor’ düşüncesiyle istifasını verdi. Dernek üyeliğinden ve başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Tanyılmaz, “Dernek her daim siyaset üzeri olmalıdır. Siyasette, siyasi düşünceler bir kenara bırakılmalıdır. Ancak birtakım yanlış ve siyasi konuşmalar nedeniyle istifa kararını verdim” dedi. Dernek Muhasibi Kadir Karabulut’un da dernekteki görevinden ve üyelikten istifa ettiği bildirildi.