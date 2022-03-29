29 Mar 2022 - 17:17- Gündem G: 29 Mar 2022 - 17:18

Akalın’dan Büyükşehir STM’ye ziyaret
Akalın’dan Büyükşehir STM’ye ziyaret mask

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Kocaeli’deki hemşerilerine ziyaretlerde bulunuyor. Kocaeli’de bulunan Yozgatlılar için gece gündüz çalışan Erol Akalın, aynı zamanda hemşerileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan Akalın, Kocaeli Büyükşehir Sivil Toplum Merkezi Müdür Yardımcısı Serdar Karakaya'yı ziyaret etti. Federasyon olarak yapacakları çalışma hakkında bilgi veren Akalın, hedefinin Kocaeli genelinde bulunan bütün Yozgatlıları bir çatı altında toplamak olduğunu dile getirdi. Başkan Akalın’a teşekkür ettiğini belirten Karakaya ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, her daim sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını söyledi.

29 Mar 2022 - 17:17 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.522.315 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi okul ve işyerlerine geri dönüşüm kutusu dağıtmaya devam ediyor mask
İzmit Belediyesi okul ve işyerlerine geri dönüşüm kutusu dağıtmaya devam ediyor
Başkan Hürriyet’ten KESOB’a ziyaret mask
Başkan Hürriyet’ten KESOB’a ziyaret
İSU Enerji Tesisleri üniversitelerin ilgisinde mask
İSU Enerji Tesisleri üniversitelerin ilgisinde
Yozgatlılar Derneği’nde yaprak dökümü mask
Yozgatlılar Derneği’nde yaprak dökümü
Akalın’dan Büyükşehir STM’ye ziyaret mask
Akalın’dan Büyükşehir STM’ye ziyaret
‘Otogargara’ hem hüzünlendirdi hem de kahkahaya boğdu mask
‘Otogargara’ hem hüzünlendirdi hem de kahkahaya boğdu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL