Akalın’dan Büyükşehir STM’ye ziyaret

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Kocaeli’deki hemşerilerine ziyaretlerde bulunuyor. Kocaeli’de bulunan Yozgatlılar için gece gündüz çalışan Erol Akalın, aynı zamanda hemşerileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan Akalın, Kocaeli Büyükşehir Sivil Toplum Merkezi Müdür Yardımcısı Serdar Karakaya'yı ziyaret etti. Federasyon olarak yapacakları çalışma hakkında bilgi veren Akalın, hedefinin Kocaeli genelinde bulunan bütün Yozgatlıları bir çatı altında toplamak olduğunu dile getirdi. Başkan Akalın’a teşekkür ettiğini belirten Karakaya ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, her daim sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını söyledi.