Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Kocaeli’deki hemşerilerine ziyaretlerde bulunuyor. Kocaeli’de bulunan Yozgatlılar için gece gündüz çalışan Erol Akalın, aynı zamanda hemşerileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor. Başkan Akalın, Kocaeli Büyükşehir Sivil Toplum Merkezi Müdür Yardımcısı Serdar Karakaya'yı ziyaret etti. Federasyon olarak yapacakları çalışma hakkında bilgi veren Akalın, hedefinin Kocaeli genelinde bulunan bütün Yozgatlıları bir çatı altında toplamak olduğunu dile getirdi. Başkan Akalın’a teşekkür ettiğini belirten Karakaya ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, her daim sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını söyledi.
29 Mar 2022 - 17:17- Gündem Güncelleme: 29 Mar 2022 - 17:18
Akalın’dan Büyükşehir STM’ye ziyaret
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.