29 Mar 2022 - 17:18- Gündem G: 29 Mar 2022 - 17:19

İSU Enerji Tesisleri üniversitelerin ilgisinde
İSU Enerji Tesisleri üniversitelerin ilgisinde mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün yatırım ve projeleri öğrenciler tarafından yerinde inceleniyor. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu elektrik ve enerji bölümü öğrencileri, Başiskele Kullar Güneş Enerji Santrali (GES) ile Kandıra Namazgah Hidroelektrik Santralinde (HES) inceleme yaptı.

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ

GES ve BES enerji üretim tesislerini yerinde inceleyen öğrenciler kurulu gücü 1.3 Mega Watt olan ve 4000 panel bulunan güneş enerjisi ile elektrik üretim santralini yerinde inceledi. Namazgah Hidroelektrik Santraline (HES) ziyarette bulunarak hidroelektrik santralin çalışma ayrıntılarıyla ilgili bilgi alan öğrenciler, ayrıca HES kontrol odasında kullanılan yazılımlar ile ilgili eğitim aldı.

GEZİ İÇİN İSU’YA TEŞEKKÜR

İSU uzman personelleri tarafından verilen teknik eğitime 20 üniversite öğrencisi katıldı. Öğrenciler, verilen eğitim ve teknik gezi dolayısıyla İSU Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Heyet teknik gezi sonunda toplu fotoğraf çektirerek kuruma veda ettiler.

29 Mar 2022 - 17:18 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.522.315 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi okul ve işyerlerine geri dönüşüm kutusu dağıtmaya devam ediyor mask
İzmit Belediyesi okul ve işyerlerine geri dönüşüm kutusu dağıtmaya devam ediyor
Başkan Hürriyet’ten KESOB’a ziyaret mask
Başkan Hürriyet’ten KESOB’a ziyaret
İSU Enerji Tesisleri üniversitelerin ilgisinde mask
İSU Enerji Tesisleri üniversitelerin ilgisinde
Yozgatlılar Derneği’nde yaprak dökümü mask
Yozgatlılar Derneği’nde yaprak dökümü
Akalın’dan Büyükşehir STM’ye ziyaret mask
Akalın’dan Büyükşehir STM’ye ziyaret
‘Otogargara’ hem hüzünlendirdi hem de kahkahaya boğdu mask
‘Otogargara’ hem hüzünlendirdi hem de kahkahaya boğdu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL