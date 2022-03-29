İSU Enerji Tesisleri üniversitelerin ilgisinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün yatırım ve projeleri öğrenciler tarafından yerinde inceleniyor. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu elektrik ve enerji bölümü öğrencileri, Başiskele Kullar Güneş Enerji Santrali (GES) ile Kandıra Namazgah Hidroelektrik Santralinde (HES) inceleme yaptı.

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ

GES ve BES enerji üretim tesislerini yerinde inceleyen öğrenciler kurulu gücü 1.3 Mega Watt olan ve 4000 panel bulunan güneş enerjisi ile elektrik üretim santralini yerinde inceledi. Namazgah Hidroelektrik Santraline (HES) ziyarette bulunarak hidroelektrik santralin çalışma ayrıntılarıyla ilgili bilgi alan öğrenciler, ayrıca HES kontrol odasında kullanılan yazılımlar ile ilgili eğitim aldı.

GEZİ İÇİN İSU’YA TEŞEKKÜR

İSU uzman personelleri tarafından verilen teknik eğitime 20 üniversite öğrencisi katıldı. Öğrenciler, verilen eğitim ve teknik gezi dolayısıyla İSU Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Heyet teknik gezi sonunda toplu fotoğraf çektirerek kuruma veda ettiler.