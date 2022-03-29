Destici Kocaeli’den açıkladı! Seçim Kanunu yasasına “evet” demeyeceğim

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Kocaeli Ticaret Odasını ziyaret etti. Ziyarette oda yönetim kurulu üyeleri ve komite başkanları ile bir araya gelen Destici sorunları dinledi. Sohbet havasında gerçekleşen buluşmada Destici oda yöneticilerinin sorularına da cevap verdi.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ KIRILGAN”

Ziyaret ettiği kentlerde ticaret ve sanayi odalarını ziyaret etmeye çalıştığını ifade eden Destici, “Oda üyelerini dinlediğimiz ülkedeki ticaret durumunun ne olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Kocaeli Türkiye'nin en büyük ekonomilerinden biri. İhracat rakamlarına baktığımızda Türkiye’nin ihracat lokomotifi. İstihdam ve üretimi yapıldığı bir şehir. Bunun için Kocaeli ve Kocaeli Ticaret Odasını önemsiyoruz. Türkiye ekonomisi kırılgan bir ülke. Dış ticaret ve cari açığı olan bir ülke. Bütçe açığı olan bir ülke. Faizlerin yüksek olduğu bir ülke. Enflasyonun yüksek olduğu bir ülke. Bugün belli bir fiyata aldığınız ürünü yarın aynı fiyata satmıyorsunuz. Pandemi ile birlikte daha da zorlaştı. Bu durumlar Türk sanayisine bir hamle yaptırdı. Daha sonra ham madde sıkıntısı başladı. Bu da fiyata yansıdı. Bütün bunların zorluğunu tüccarımız da çekiyor” ifadelerini kullandı.

“SIKINTILI SÜREÇTEN GEÇTİĞİMİZ ÜSTÜ ÖRTÜLEMEYECEK KADAR AÇIK VE NET”

Her sektörde sıkıntıların olduğunu belirten Destici, “Her sektörde böyle bir sıkıntı var. Üretici ve tüccarımız da bu sıkıntıyı çekiyor. Peşine Ukrayna ve Rusya savaşı ikinci bir darbe oldu. Enerji fiyatları çok yükseldi. Bunlar aşırı bir şekilde yükselince sadece benzin mazot almanın etkisi kullanıldığı alana olmuyor. Ticaretin her alanını etkiliyor. Bunlar aşılır mı? Türkiye güçlü bir ülke bunları aşar. Ama sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz çok açık ve net. Üstü örtülemeyecek kadar açık ve net. Bir de stokçular var. Stokçular var. Ahilik kültürüne uyulmayan anlayış. Bunlar tüm tüccarlar yükleniyor. Burada devlet Hükümet ülkeyi yönetenler ayrımı iyi yapmalı. Temiz tüccar ile stokçuyu ayırmalı

“HÜKÜMETİN YAPABİLECEĞİ ÇOK FAZLA BİR ŞEY YOK”

Her kesim destek bekliyor. Çalışan kesim maaşının artmasını istiyor. Üreten destek istiyor. Emeklinin maaşının artması gerekiyor. Sonuçta maaşı ödeyen tüccar ve esnafın kendisi. Bunlar hepsi haklı talepler ama bir de devlet bütçesi diye bir şey var. Devletin ve hükümetin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Ancak KDV oranlarını 18’den 8’e indirme gibi daha çok vatandaşı rahatlatan tedbirler alıyor. Ama tüccar nasıl bu zorluktan çıkacak. Biz esnafımızı tüccarımızı koruyamazsak çalışan işçi de işini kaybeder” şeklinde konuştu.

“VERGİ KONUSUNA DEĞİNDİ”

Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise, “İki konuda talebimiz olsun. Kocaeli olarak ülkeye katkımız tartışılmaz. İlimiz sanayi kentinden işçi kenti olma yönünde hızla ilerliyor. Firmalar burada ama merkezleri İstanbul'da. Vergiler oraya gidiyor. Bu idarecilerin Kocaeli’ye faydası olmuyor. Hızlı bir şekilde işçi kenti olma yolunda ilerliyoruz. Bizim sektör ve meslek kanunlarına ihtiyacımız var. Bu kanunlar olmazsa sektörlere olan güvenilirlikler azalıyor. Bu da işsizliğe neden oluyor. Hükümet bazı kararlar alıyor duyuyor ama uygulamada zorlanıyoruz. Oto alım satımı ile ilgili bir kanun çıktı. Galericiler sitesindeki arkadaşlarımız eğitimlerini aldılar hazırlıklar yaptılar. Ama hala galeri adı altında ayaküstü alım satım yapıyorlar. Ekspertiz zorunluluğu yok. Bizim galerici arkadaşlarımızın ne suçu var. Vergilerini ödüyor. Sahaya yansıdı diye çıkarılan uygulamalar sahada hemen işlemiyor” dedi

“ÖDEME YAPILACAK”

KOTO 1. Komite Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar meslek ile ilgili sıkıntılarını başkan iletti. Ek fiyat farkı kararnamesi ile ilgili şikayetlerini belirten Çuhdar, “Ödemeler yapılmadı. İkinci bir kararnameye ihtiyacımız var. Bunun gözden geçirilmesi lazım” ifadelerini kullandı. Genel Başkan Mustafa Destici ise, “Ödemeye yapılacağı bilgisini biz aldık. İkinci kararname ile ilgili odaların çalışması var” dedi.

“BİLDİĞİN DELİ DUMRUL VERGİSİ”

7. Komiye Başkanı İbrahim İkiz ise Pandemi desteği kapsamında yüzde 10’a indirilen stopaj vergisinin tekrar yüzde 10’a indirilmesini talep etti. Mustafa Destici ise stopaj vergisine tamamen karşı olduğunu belirterek “Gerçekten çok mantıksız. Deli Dumrul vergisi gibi. Ben gidiyorum bir dükkan kiralıoyurm. Devlet diyor ki bir kira da bana oradan vereceksin. Kazansan tamam. Ya kazanamazsam batarsam ne olacak. Bildiğin Deli Dumrul vergisi” şeklinde konuştu.

“SİZİ SEYREDERKEN HEYCANLANMIYORUM”

10. Komite Meclis Üyesi Cemil Altınkaya ise Destici’yi eleştirdi. Altınkaya söz alarak, “Söylemdeki üslubunuzun farklılığına dikkat çekmek istiyorum. Önceki yıllarda sizi izlediğimde heyecanlanıyordum. Sorunların üzerine basan söylemleriniz oluyordu. Son yıllarda söylemlerinizde değişim var. Aynı enerji ve performansı göremiyorum. Sizi seyrederken heyecanlanıyorum sebebini merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

“15 TEMMUZ’DAN ÖNCE FARKLI BİR ATMOSFER VARDI”

Eleştirilere cevap veren Destici, “Ben hayatın içinden gelen bir insanım. Öğretmenlik yaptım. Ticaret yaptım. Esnaflık yaptım. Kalabalık bir aileden geliyorum. Hayatın içinden geldiğim için sorunları biliyorum. Sizin dediğiniz 15 Temmuz darbesi öncesi ve sonrası. 15 Temmuz öncesi Türkiye’de farklı bir atmosfer vardı. Biz her zaman siyasetimizi ve muhalefetimiz yapıcı olarak yaptık. O dönemlerde iç siyaseti öne koymuştuk. Ancak 15 Temmuz darbesi Türkiye’ye yönelik bir darbe girişimiydi. O günden sonra hiçbir şey aynı olamaz. Devleti önceleyerek, ülkenin bütünlüğünü önceleyerek bir siyaset ortaya koyduk. Referandumda yönetim sistemi değişti. Peşinde seçim kanunda değişiklikler oldu. Önceliğimiz bunlar oldu. En son Ukrayna savaşı bizim haklılığımızı ortaya koydu. Eğer devletiniz yoksa. Milletin birliğini koruyamıyorsanız ne ürettiğinizin anlamı yok.

DESTİCİ’DEN SEÇİM YASASI TEPKİSİ

Elbette bu tüm yanlışlara göz yumacağız, sessiz kalacağız demek değil. Biraz daha dilimizi hassas kullanmamız gerektiği noktasında bir önceliğimiz var. Biz Hükümet üyesi değiliz ama Cumhur İttifakı ortağız. Mesela meclise seçim kanunu yasası sunuldu. Görüşmeye başlandı. Biz de bunu parti heyeti olarak konuştuk. Fakat bizim istediğimiz gibi yasa çıkmadı. Biz baraj sıfır olsun ya da yüzde 3 olsun dedik. Hazine yardımı kaldırılsın ya da adil dağıtılsın ya da seçimlerde ön seçim muhakkak uygulansın. Partilerin liderlerinin iki dudağından çıkmasın diye bunları öncelemiştik. Neticede 3 partili bir ittifak. İki parti bir noktada anlaşınca üçüncü olan biz ittifakın dışına çıkacak değiliz.

“EVET VERMEYECEĞİM”

Ha ne yapacağım; Diyelim ki bana sordular. Ben evet vermeyeceğim ama çıkıp ittifak hassasiyeti olduğu için söylediklerimin dışında daha fazla şey söylersem bu istismar edilir. Doğru da olmaz. En azından 10’dan 7’ye düşmesi kazançtır ama sıfır olmadı diye ittifakı bozacak değiliz. Büyük Birlik Partisi ne mecliste ne de kamuoyunda yanlış olan hiçbir şeye sessiz kalmamıştır. Biz kendimize göre milletin istikbalini önceleyerek bireysel hiçbir teklife evet demedik. İnfaz yasasında evet demedik. Kişinin kişiye olan suçunu devlet affedemez. Devletin af yetkisi olmamalı. Bizim hassasiyetimiz bu. Bugün Ukrayna’nın başına gelenlerin yarın bizim başımıza gelmeyeceğini garantisi yok” şeklinde konuştu.

“DİĞER BÖLGELERE İNSANLAR GİTMEK İSTEMİYOR”

Oda yöneticisi Murat Barış ise enerji konusunda değindi. Barış, “Enerji maliyeti arttı. Biz güneş enerjisinden faydalanmak istiyoruz. Biz yatırımda öncelikli bölgelere tanınan teşviklerin bize de tanınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Destici ise cevaben, “Şırnak ya da Yozgat'a verilen destek Kocaeli verilirse amaca uygun olmaz. Burada zaten yatırım var. Ama diğer bölgelere insanlar gitmek istemiyor. Enerji stratejik bir konu. Destek herkese verilmeli. Zamanında çok keyfi davranıldı. Biz enerjide dışa bağımlıyız ama bir şey üretiyorsak önümüzün açılması lazım. Kocaeli’de de Şırnak’da da arazi uygunsa her yere aynı oranda destek verilmeli” şeklinde konuştu.

“BİR MAAŞ KADAR KİRAYA VERİLİYOR”

KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı inşaat sektöründeki sıkıntılara dikkat çekti. Kayacı, “Satıcılar denetleniyor ama asıl denetlenmesi gereken yer fabrika. Geçen sene granitin metresi 70 TL’di şimdi 350 TL. Bütün söyledikleri maliyetleri eklesek yüzde yüz zam yapıyor o da 140 lira yapıyor. 350 lira neyin nesi. Almak istediğimiz ürünlerini alamıyoruz. İnsanları göz göre göre batıramayız. Ben müteahhitim. Karımı eklerim ama vatandaşın gücü yetmiyor. 700 bin liradan fazla olunca insanlar alamıyor. Konuta ihtiyaç var. Kira yok. Maaş fiyatlarına kira veriliyor” dedi.