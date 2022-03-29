İzmit Belediyesi okul ve işyerlerine geri dönüşüm kutusu dağıtmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında okul, ofis ve işyerlerinde kâğıt, karton, plastik ve cam gibi atıkların diğer organik atıklardan ayrı biriktirilmesi amacıyla iç mekân geri dönüşüm kutuları dağıtıyor. Kutularda toplanan atıklar geri dönüşüm personeli tarafından belirli günlerde toplanarak atıkların geri dönüşümleri sağlanıyor.

1 AYDA 225 ADET GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda 225 adet geri dönüşüm kutusunu okul ve işyerlerine teslim etti. Geri dönüşüm kutularını ihtiyacı olan noktalara dağıtan ekipler, atıkların kapalı ofis ve işyerlerinden toplanması için gerekli olan kutular aynı zamanda sıfır atık uygulamalarında da kullanılıyor.