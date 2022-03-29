İzmit Belediyesi okul ve işyerlerine geri dönüşüm kutusu dağıtmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında okul, ofis ve işyerlerinde kâğıt, karton, plastik ve cam gibi atıkların diğer organik atıklardan ayrı biriktirilmesi amacıyla iç mekân geri dönüşüm kutuları dağıtıyor. Kutularda toplanan atıklar geri dönüşüm personeli tarafından belirli günlerde toplanarak atıkların geri dönüşümleri sağlanıyor.
1 AYDA 225 ADET GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU
İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda 225 adet geri dönüşüm kutusunu okul ve işyerlerine teslim etti. Geri dönüşüm kutularını ihtiyacı olan noktalara dağıtan ekipler, atıkların kapalı ofis ve işyerlerinden toplanması için gerekli olan kutular aynı zamanda sıfır atık uygulamalarında da kullanılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.