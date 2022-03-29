Hyundai, Şehit Ergin Komut MTAL’ye araç bağışladı

Hyundai Motor firmasının denizaşırı ilk fabrikası olarak 1997 yılında İzmit Alikahya mevkiinde kurulan Hyundai Türkiye fabrikası 2003 yılından beri sosyal sorumluluk faaliyetleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğitim alanında yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen kurum, Şehit Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne devam eden işbirliği protokolü kapsamında eğitim materyalleri bağışladı.

KARDEŞ OKUL

Hyundai Türkiye, 2016 yılında kardeş okul olarak kabul ettiği Şehit Ergin Komut Lisesi’yle düzenli olarak gerçekleştirdiği bağışlar, staj, eğitim aktiviteleri ve istihdam imkanı sağlayarak işbirliğini sürdürüyor. Hyundai Türkiye okulda düzenlenen törenle 1 adet i20 model araç, 1 adet motor, 1 adet şanzıman, çeşitli otomasyon ekipmanları desteğinde bulundu.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜ İLE BİTİRDİ

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kore Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Sung Kyu Woo, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Hyundai Türkiye Başkanı Sangsu Kim ve şirket yöneticilerinin katıldığı törende Hyundai Başkanı yaptığı konuşmasında eğitimin önemini vurguladı. Hyundai’nin “insanlık için ilerleme” vizyonunu eğitimle gelecek nesillere taşıyacak olmanın verdiği mutluluğu paylaşan Kim, Atatürk’ün “Ey yükselen nesil, gelecek sizindir” sözünü alıntılayarak konuşmasını tamamladı. Törenin ardından atölyede hazır bulunan öğrenciler, araç ve ekipmanlar hakkında bilgi alıp hazırlanan eğitim setlerini deneyimleme imkanı buldular.