Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, dün Gölcük ilçesine bağlı Yüzbaşılar Mahallesi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 41 AAC 235 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla sağa dönüş yaptığı sırada, seyir halindeki E.G. (19) hakimiyetindeki 57 AR 650 plakalı Yamaha marka motosiklet ile çarpıştı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan motosikletin, yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarpmasıyla E.G. ve yolcu olarak bulunan B.İ. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından E.G., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne nakledildi. B.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sonra yol kenarındaki demir korkuluklara çarpması ve motosikletin üzerinde bulunan 2 kişinin yola savrulduğu anlar yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.