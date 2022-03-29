29 Mar 2022 - 21:48- Asayiş G: 29 Mar 2022 - 21:52

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de seyir halindeki motosiklet, önce hafif ticari araca ardından da yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Video için play'e tıklayın

Kaza, dün Gölcük ilçesine bağlı Yüzbaşılar Mahallesi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 41 AAC 235 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla sağa dönüş yaptığı sırada, seyir halindeki E.G. (19) hakimiyetindeki 57 AR 650 plakalı Yamaha marka motosiklet ile çarpıştı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan motosikletin, yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarpmasıyla E.G. ve yolcu olarak bulunan B.İ. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından E.G., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne nakledildi. B.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sonra yol kenarındaki demir korkuluklara çarpması ve motosikletin üzerinde bulunan 2 kişinin yola savrulduğu anlar yer alıyor.

29 Mar 2022 - 21:48 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.522.315 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Haftalık uyuşturucu raporu: 73 operasyonda 6 kişi tutuklandı mask
Haftalık uyuşturucu raporu: 73 operasyonda 6 kişi tutuklandı
Gümrük müşaviri kalbine yenildi mask
Gümrük müşaviri kalbine yenildi
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi mask
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi
Sokak ortasında silahla vuruldu mask
Sokak ortasında silahla vuruldu
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücüler birbirine girdi mask
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücüler birbirine girdi
Evde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti mask
Evde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL