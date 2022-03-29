Olay, Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başiskele açıklarında yasak kum midyesi avcılığı yapan C.S., C.S. ve T.S. isimli 3 şahıs saat 16.00 sıralarında tespit edildi. Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı Kurbağa Adam ekibi bölgeye intikal ederken, 3 şahıs karada bulunan bölge ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 6.5 çuval kum midyesi denize bırakılırken, 1 adet dalgıç elbisesi ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.
29 Mar 2022 - 22:39- Asayiş Güncelleme: 29 Mar 2022 - 22:41
Yasak midye avcılarına ‘Kurbağa Adam’ şoku
Kocaeli’de yasak kum midyesi avcılığı yapan 3 şahıs, Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.