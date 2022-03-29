29 Mar 2022 - 22:39- Asayiş G: 29 Mar 2022 - 22:41

Yasak midye avcılarına ‘Kurbağa Adam’ şoku

Kocaeli’de yasak kum midyesi avcılığı yapan 3 şahıs, Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Yasak midye avcılarına ‘Kurbağa Adam’ şoku mask

Olay,  Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başiskele açıklarında yasak kum midyesi avcılığı yapan C.S., C.S. ve T.S. isimli 3 şahıs saat 16.00 sıralarında tespit edildi. Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı Kurbağa Adam ekibi bölgeye intikal ederken, 3 şahıs karada bulunan bölge ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 6.5 çuval kum midyesi denize bırakılırken, 1 adet dalgıç elbisesi ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.

29 Mar 2022 - 22:39 - Asayiş

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