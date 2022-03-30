İzmit Belediyesinin okullar arası atık toplama yarışması sürüyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1 Ocak 2022-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında en çok ambalaj atığı, atık pil ve elektronik atık toplama yarışması düzenliyor. Ödül töreninin 5 Haziran Dünya Çevre Gününde yapılacağını açıklayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, 3 farklı kategoride dereceye giren ilk 3 okula çeşitli hediyeler verileceğini belirtti.
ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANIYOR
Müdürlük yetkilileri hedeflerinin ambalaj atıkları, elektronik atıklar ve atık pilleri düzenli bir şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanmak, bertaraf etmek, öğrencilere çevre bilincini aşılamak, daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak olduğunu ifade ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.