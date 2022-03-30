30 Mar 2022 - 09:52- Gündem G: 30 Mar 2022 - 09:53

İzmit Belediyesinin okullar arası atık toplama yarışması sürüyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün her yıl periyodik olarak düzenlediği okullar arası atık toplama yarışması devam ediyor

İzmit Belediyesinin okullar arası atık toplama yarışması sürüyor mask

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1 Ocak 2022-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında en çok ambalaj atığı, atık pil ve elektronik atık toplama yarışması düzenliyor.  Ödül töreninin 5 Haziran Dünya Çevre Gününde yapılacağını açıklayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, 3 farklı kategoride dereceye giren ilk 3 okula çeşitli hediyeler verileceğini belirtti. 


ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANIYOR

Müdürlük yetkilileri hedeflerinin ambalaj atıkları, elektronik atıklar ve atık pilleri düzenli bir şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanmak, bertaraf etmek, öğrencilere çevre bilincini aşılamak, daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak olduğunu ifade ettiler.

30 Mar 2022 - 09:52 - Gündem

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