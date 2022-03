Dilovası’nda “Mesleğim Hayatım” Etkinliği Düzenlendi   

Dilovası Belediyesi, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘Mesleğim Hayatım’ “Meslek Lisesi Karar Olsun” programı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde meslek lisesi öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Programda; yaşanmış kariyer ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Rümeysa Şen, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Beyzanur İgit, İş Kadını/Girişimci/Dilovası Kilim Dokuma Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Özhuy, Giz Kişisel Akademi Kurucu Başkanı Tuğba Yıldız da katılım sağladılar.

“HER ZAMAN DİMDİK AYAKTA DURMALIYIZ”

Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Rümeysa Şen; “En küçük yaştan itibaren çocukların ve onları yetiştiren annelerin eğitimine önem vereceğiz. Kocaeli ‘de birinci erken eğitim zirvesi yaptık. Okul öncesi eğitim basamağında bir çorbada tuzumuz olsun diyerek “Meslek Lisesi Karar Olsun” projesini ortaya çıkardık.

Gördüğümüz şu ki; Meslek Lisesi öğrencilerin ihtiyacı olan en önemli şey inanç ve motivasyondur. Bana inanan hocalarım olmasaydı şuan karşınızda olmazdım.”

Biz Türk kadını olarak her zaman dimdik ayakta ve güçlü olmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyetinin gelecek nesillerini dünyaya getirecek olan kadınlardır. Bu anlamda hiçbir kadının kaderini bir erkeğin iki dudağın arasında kalmasını doğru bulmuyoruz. Kadın erkek yaratılış olarak eşit değillerdir. Karşılıklı olarak bu farklılıklara saygı duymamız gerekiyor” dedi.

“MESLEK LİSESİ ÜRETİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay; “İlçemizde beş meslek lisesi, dört Resmi, bir de özel olmak üzere toplamda dokuz lisemiz mevcuttur. Türkiye geneline göre ilçemizdeki oran daha yüksektir. Meslek lisesi alanında çok şanslı bir ilçeyiz. Okullarımız donanım konusunda zamanla daha da verimli olacaktır. Pandemi sürecinde gördük ve yaşadık ki, üretim için meslek liseleri ön planda yer almaya başladılar.” dedi.

“KENDİNİZİ KEŞFEDİN VE DİLOVASI’NI BERABER GELİŞTİRELİM”

Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir; “ Kadın eli değmeyen her iş yarım kalır. Kadın ve erkek birbirlerini tamamlayan varlıklardır. Kuşlar tek kanatla uçamaz. Kuşun bir kanadı da siz kadınlarsınız. Çevrenizi, annenizi örnek alın ve kendinizi keşfedin. Kadınlara her dalda ihtiyacımız var. Ne yaparsanız yapın şartlar sizleri belli başlı çalışma alanlarına itecektir. Vatanınıza, milletinize, ilçenize faydalı yeteneklerinizi keşfedin ve köreltmeyin. Mücadele edin ve hayata geçirin. Şanslısınız, imkânlarınızı bilgi edinerek kendinize bir şeyler katarak kullanın. Kendi alanlarınızda kendiniz olun ve hep birlikte ilçemizi her alanda beraber geliştirelim“.

Sanayicilerimiz eğitime ve bir çok konularda bizlere her zaman katkı sağlamıştır. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Şayir; “Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak ihracat yapma durumuna geleceğiz” diyerek eğitim konusunda her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

“DEĞİŞİKLİK YAPMAKTAN KORKMAYIN!”

Dilovası Kilim Dokuma Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Özhuy; “ Geleceği kucaklayan, Türkiye’yi geleceğe taşıyan pırıl pırıl genç kızlarımı, kadınlarımızı görüyorum. Hayatın bir ucundan tutmuş , bir şeyler yapmaya çalışan ‘Örnek İnsan’ diye tabir edilen insanların aslında sizin gibi gençlerimize ilham vermesi çok önemlidir. Çünkü yaşadığımız çağ konusunda çok şanslısınız, fakat dijital bir çağa giren çocukluğun…