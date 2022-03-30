Yüzünüzdeki Çizgiler ve Kırışıklıklar Kabusunuz Olmasın

Lipoliz ve botox İstanbul başta olmak üzere hemen her ilimizde hem kadınlar hem erkekler arasında popülerliğini koruyor. Uzman Dr. Şafak Göktaş tarafından uygulanan medikal estetik prosedürler arasında yer alan lipoliz ve botox kısa sürede, doğal ve etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor. Siz de gerek bölgesel inatçı yağlanmaların gerek yüzdeki kırışıklıkların giderilmesi için Uzman Dr. Şafak Göktaş ile iletişim kurarak sizin için en doğru tedavilerin planlanmasını isteyebilirsiniz. Daha sonra Uzman Dr. Şafak Göktaş’ın başarılı uygulamalarıyla görünümünüzü yenilemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Botox günümüzde en popüler yaşlanma karşıtı işlemlerden biridir. Kırışıklıkların ve diğer yaşlanma belirtilerinin görünümünün en aza indirilmesi ya da tamamen giderilmesi amacıyla uygulanır. Bu minimal invaziv prosedürde Clostridium Botulinum adlı bir bakteriden elde edilen bir tür toksin kullanılır. Küçük dozlarda kullanıldığında olumsuz yan etkilere neden olmadan cilt kırışıklıklarını giderebilir ve yenilerinin oluşmasını önleyebilir. Bu amaca yönelik olarak ciltte kırışıklık oluşturan kasları zayıflatarak, geçici olarak felç ederek ya da belirli sinirlerin kasılmasını önleyerek etki eder.

Botox Neden Uygulanır?

Yaygın olarak kullanılan kozmetik tedavilerden biri olan botox kırışıklıkların ve diğer yüz çizgilerinin görünümünün minimize edilmesi ya da ortadan kaldırılması amacıyla uygulanabilir. Botox;

- Kaz ayaklarının ve göz kenarlarını çevreleyen çizgilerin,

- Kaşlar arasında ortaya çıkan kaş çatma çizgilerinin ve derin kırışıklıkların,

- Alın çizgilerinin,

- Kaşlar kaldırıldığında ortaya çıkan çizgilerin giderilmesinde etkilidir.

Botox enjeksiyonu önleyici bir tedavi olarak henüz oluşmamış kırışıklıklar üzerinde de kullanılabilir. Bunlar kişi yüzünü hareket ettirdiğinde ortaya çıkan dinamik kırışıklıklardır. Botox enjeksiyonunun ayrıca kırışıklıkları önlemeye yardımcı olduğu ya da en azından geri gelmeleri için gereken süreyi uzattığına inanılır.

Botox enjeksiyonu ortalama 4 ila 6 ay kalıcıdır. Kişiden kişiye değişen bu süre sonunda etkinin devam ettirilmesi için botoks işleminin tekrarlanması gerekir. Pek çok hastanın tercihi yüz germe gibi cerrahi prosedürler yerine botoks tedavisi olur. Çünkü botoks minimal invaziv bir prosedürdür. Uzun bir iyileşme süresine gerek duyulmaz. İşlemin ardından hastalar günlük yaşantılarına kaldıkları yerden devam edebilirler. Tavsiye edilen, toksinin enjeksiyon bölgesi dışında bölgelere taşınmasının engellenmesi için bölgenin ovulmaması ve masaj yapılmamasıdır.

Botox güvenilir bir tedavi olarak uzun yıllardır nörolojik ve oftalmolojik tedaviler için kullanılır. Kozmetik faydalarının yanı sıra esas olarak kas kasılmalarının neden olduğu belirli durumlarında tedavisi için de kullanılır. Botoks enjeksiyonu soruna neden olan kasları gevşeterek semptomları hafifletir.

Botox Nasıl Çalışır?

Botox enjeksiyonundan önce uygulama bölgesine lokal anestezik etkili krem sürülür ve etki etmesi beklenir. Daha sonra hızlı ve basit bir şekilde botox enjeksiyonu uygulanır. İnce uçlu iğneler kullanılarak kırışıklıkları çevreleyen alanlara küçük miktarlarda, kontrollü bir doz enjekte edilir. Hedef bölgeye ve işlemin amacına bağlı olarak istenilen sonuca ulaşılması için birden fazla enjeksiyon yapılması gerekebilir.

Botox enjeksiyonu toksinin kasları gevşetme kabiliyeti nedeniyle oldukça etkilidir. Kırışıklıklardan kurtulma amacıyla botox enjeksiyonu yapıldığında, kişi yüzünü her hareket ettirdiğinde mesela gülümserken, kaşları çatarken ya da gülerken kasılan kaslar gevşetilmiş olur. Yüz kaslarının gevşemesiyle birlikte cilt kırışıksız ve pürüzsüz bir görünüm kazanır.

Botox enjeksiyonundan sonra; enjeksiyon bölgesinde şişme ve morarma olması normal bir durum olarak kabul edilir.

Lipoliz Nedir? Neden Uygulanır?

Lipoliz; gıdı, karın, iç uyluk gibi diyetle ve egzersizle giderilmesi kolay olmayan sorunlu bölgelerdeki inatçı yağ birikintilerinin eritilmesi amacıyla uygulanan minimal invaziv bir vücut şekillendirme yöntemidir. Lipoliz kilo verme amacıyla uygulanacak bir yöntem olmadığı için obezite tedavisinde de kullanılamaz.

Lipoliz prosedüründe özel bir solüsyon uygulama bölgesindeki yağ dokusuna doğrudan enjekte edilir ve yağın yok edilmesi sağlanır. İçeriğindeki büyüme faktörleri, peptidler ve yağ hücrelerinin parçalanmasını destekleyen proteinler sayesinde inceltici ve selülit önleyici etkisi de vardır. Bu sayede lipoliz cilt elastikiyetini ve sıkılığını da artırır. Vücut yağının doğal olarak çözülmesiyle birlikte genellikle 4.haftada sonuçlar görülmeye başlar. Sağlıklı beslenme ve egzersiz rutininin değişmeden kalırsa yağlar geri gelmeyecek ve tedavinin sonuçları kalıcı olacaktır.

Lipoliz uygulamasında kullanılan solüsyonun içindeki fosfatidilkolin, trigliseritlerin parçalanmasından ve vücuttan atılmasından sorumludur. L-Carnitine yağ hücrelerini parçalandığı yere taşıyarak toksinleri ortadan kaldırır. Solüsyondaki diğer maddeler yağ yakımını destekler, cildi sıkılaştırır ve pürüzsüzleştirir.

Lipoliz enjeksiyonundan sonra uygulama bölgesinde şişlik ve ağrı görülebilir. Bu enjeksiyonların neden olduğu kontrollü iltihaplanmanın sonucudur ve yağ parçalanmasının başladığını gösterir. Bu durum 2 ila 7 gün devam edebilir.

Uygulamadan önce cilt değerlendirilir ve enjeksiyon yapılacak alan işaretlenir. Cilt dezenfekte edilir. Doğrudan yağ dokusuna çoklu enjeksiyonlarla uygulama yapılır. Tedavi bölgesine masaj uygulanarak prosedür tamamlanır. İstenilen etkinin elde edilmesi için genellikle 4 hafta aralıklarla 3 ila 4 seans uygulama yapılır. Elde edilen sonuçlar kişiden kişiye değişebildiği gibi uygulanması gereken seans sayısı değişebilir.

Tedaviden sonra uygulama bölgesi, toksin gidermeye yardımcı olması için nemli tutulmalıdır. Alkol almamaya özen gösterilmelidir. 14 gün saunadan ve yüzme havuzundan uzak durulmalıdır.