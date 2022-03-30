30 Mar 2022 - 09:57- Gündem G: 30 Mar 2022 - 09:58

Kocaman yeni binada incelemelerde bulundu

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kocaman yeni binada incelemelerde bulundu mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, hizmetlerin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapımına hızla devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni hizmet binası ve garaj alanında yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

MODERN TESİS

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapımına devam edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni hizmet binası 1080 m² kapalı alandan oluşuyor. Hizmet Binası içiresinde; Marangozhane 440 m², Kaynakhane 220 m², Elektrik Atölyesi 30 m², Su tesisat Atölyesi 30 m², Nalburiye-Malzeme Depo Alanı 200 m², Ahşap Malzeme Depo Alanı 160 m² olmak üzere 6 bölüme oluşuyor. Ayrıca 1500 m², açık çalışma sahasıyla birlikte toplam 2580 m² alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü Karteplilere hizmet verecek.

KISA ZAMANDA BİTECEK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kartepememiz genelinde hizmetlerimiz devam ederken kurumlaşma ve hizmetlerin tek noktadan yönetilmesinde noktasında daha hızlı ve verimli olarak yürütülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasını en kısa zamanda tamamlayarak Kartepeli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” açıklamasında bulundu.

30 Mar 2022 - 09:57 - Gündem

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