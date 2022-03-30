30 Mar 2022 - 09:58- Gündem G: 30 Mar 2022 - 09:59

Kütüphaneler Haftası’nda çocuklarla anlamlı söyleşi

Büyükşehir, Kütüphaneler Haftası’nda minik okurları şair-yazar Ayşe Sevim ile buluşturdu

Kütüphaneler Haftası’nda çocuklarla anlamlı söyleşi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Mart-3 Nisan arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında, çocuk edebiyatına önemli eserler kazandırmış şair–yazar Ayşe Sevim’i minik okurlarıyla buluşturdu. Yazar Ayşe Sevim, Kütüphaneler Haftası gibi anlamlı bir dönemde, kendisini çocuklarla bir araya getirdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

HALK KÜTÜPHANESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşiye Yarbay Refik Cesur İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte katıldı. Çocukların alkışlarıyla karşılanan yazar Ayşe Sevim, “Ben de sizinle bir araya gelmekten çok mutluyum. Ayrıca çok heyecanlıyım. Sizinle bugün bir hikâyeyi birlikte tasarlayacağız” dedi.

ÇOCUKLAR MUTLU PRENS’İ YENİDEN TASARLADI

Yazar Ayşe Sevim çocuklarla tasarlayacakları hikâyeyi ise Oscar Wilde’ın “Mutlu Prens” eserinden seçti. Hikâyeyi anlatan yazar Sevim, sorularıyla öykünün ana temaları olan iyilik, kötülük ve merhamet kavramlarını çocuklarla adeta yeniden tasarladı. Minik okurlar, Mutlu Prens’in ismini ise aldıkları ortak kararla “Kerem” olarak belirledi.

HİKÂYEYİ ÇOK GÜZEL TASARLADINIZ”

Çocukların hikâyede geçen kavramlara güzel ve anlamlı cevaplarıyla yön verdiğini söyleyen yazar Ayşe Sevim, “Sizleri kutluyorum, hikâyeyi yürekleriniz gibi çok güzel tasarladınız” şeklinde konuştu.

NEDEN YAZAR OLDUM?

Söyleşide yazar Ayşe Sevim kendisini dinlemeye gelen çocuklarla tek tek ilgilendi. Okumanın ve yazmanın son derece zevkli bir uğraş olduğunu anlatan Sevim, “Ben de sizin yaşlarınızda kitapları çok seviyordum. Bu nedenle yazar olmaya karar verdim. Umarım sizlerin arasından da ileride genç yazarlar çıkar” dedi.

AYŞE SEVİM KİTAPLARINI İMZALADI

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söyleşiyi izlemeye gelen çocuklara şair-yazar Ayşe Sevim’in kitaplarını armağan etti. Son derece keyifli geçen söyleşinin sonunda yazar Ayşe Sevim kitaplarını çocuklar için imzaladı.

30 Mar 2022 - 09:58 - Gündem

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