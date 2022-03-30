30 Mar 2022 - 10:00- Gündem G: 30 Mar 2022 - 10:01

Kocaelili kadın muhtarlar Kartepe’de buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli’de görev yapan kadın muhtarları misafir etti.

Kocaelili kadın muhtarlar Kartepe’de buluştu mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Kocaeli’de görev yapan muhtarları misafir etti. Sisli Vadi’de muhtarlarla bir araya gelen Başkan Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaların yanı sıra Kartepe’nin turizm noktaları hakkında bilgiler verdi.

KOCAMAN MUHTARLARI AĞIRLADI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kadın muhtarlarımızı Kartepemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Hepimiz biliyoruz ki kadının elimin değdiği her yer güzelleşir, bereketlenir, kadınlarımız hayatın her yerinde aktif ve başarılılar. Gurur duyacağımız işlere imza atıyorsunuz. Emekleriniz çok kıymetli, iyi ki varsınız” açıklamasında bulundu.

Kocaman’ın ev sahipliği teşekkür eden muhtarlar, “Bizi ağırlamanızdan çok memnun kaldık. Kartepe doğa harikası güzide bir ilçemiz. Sizin de katkılarınızla daha da güzelleşmiş. Misafirlerimize Kartepe’yi antlatıp, mümkün oldukça gezdirip, göstermeye çalışıyoruz. Kocaeli ve Kartepe harika bir coğrafya. Çok şanslıyız” diyerek teşekkür ettiler. Kadın muhtarlar daha sonra Kartepe Cam Teras’a geçerek Kartepe’nin muhteşem doğa manzarasını kuş bakışı izlemenin keyfini çıkardılar.

30 Mar 2022 - 10:00 - Gündem

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