Son maçında Büyükçekmece Tepecikspor ile sahasında 2-2 berabere kalan ve bu karşılaşmada hakem katliamına maruz kalan Belediye Derincespor’da şok bir gelişme yaşandı ve takımın başarılı teknik direktörü Murat Parlak ile yollar ayrıldı. Sezonun beşinci haftası takımın başına geçen ve sonraki süreçte görev yaptığı 24 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 de yenilgi alan Murat Parlak takımı Play-Off’un kıyısına kadar getirmişti. Yaşanan fikir anlaşmazlığı nedeni ile ayrılığın gerçekleştiği öğrenilirken sarı lacivertlilerin yeni bir teknik direktörle anlaşmayacağı belirtildi. Belediye Derincespor bitime 6 hafta kala topladığı 45 puanla Play-Off hattının sadece 2 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor.
30 Mar 2022 - 10:00- Spor Güncelleme: 30 Mar 2022 - 10:01
Belediye Derincespor’da Murat Parlak ŞOKU!
Son maçında Büyükçekmece Tepecikspor ile sahasında 2-2 berabere kalan ve bu karşılaşmada hakem katliamına maruz kalan Belediye Derincespor’da şok bir...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.