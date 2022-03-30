Kuruçeşme Hizmet Binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Kuruçeşme’deki Mazlanlar binası olarak bilenen yapı İzmit Belediyesi tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından Kuruçeşme Hizmet Binası olarak vatandaşın kullanımına açılacak. Kuruçeşmeli çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için birçok fonksiyona sahip olacak yapıda tadilat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
BİRÇOK HİZMET VERİLECEK
Kısa süre içerisinde hayata geçirilmesiyle birlikte bölgeye ayrı bir değer katacak Kuruçeşme Hizmet Binası 2 bin metrekare kapalı alana sahip. Bina içerisinde İZGİM’de yer alan psikolog, diyetisyen, çocuk oyun odası, spor salonu, sergi alanları ve kurs merkezleri yer alırken, toplu etkinliklere ve sergilere de ev sahipliği yapabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.