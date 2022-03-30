Kuruçeşme Hizmet Binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor



Kuruçeşme’deki Mazlanlar binası olarak bilenen yapı İzmit Belediyesi tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından Kuruçeşme Hizmet Binası olarak vatandaşın kullanımına açılacak. Kuruçeşmeli çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için birçok fonksiyona sahip olacak yapıda tadilat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



BİRÇOK HİZMET VERİLECEK

Kısa süre içerisinde hayata geçirilmesiyle birlikte bölgeye ayrı bir değer katacak Kuruçeşme Hizmet Binası 2 bin metrekare kapalı alana sahip. Bina içerisinde İZGİM’de yer alan psikolog, diyetisyen, çocuk oyun odası, spor salonu, sergi alanları ve kurs merkezleri yer alırken, toplu etkinliklere ve sergilere de ev sahipliği yapabilecek.