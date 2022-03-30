30 Mar 2022 - 10:06- Gündem G: 30 Mar 2022 - 10:07

Kuruçeşme Hizmet Binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

İzmit’te önemli projeleri hayata geçirmeye devam eden İzmit Belediyesi çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğü Kuruçeşme Hizmet Binasını da kente kazandırmaya hazırlanıyor

Kuruçeşme Hizmet Binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor mask


Kuruçeşme’deki Mazlanlar binası olarak bilenen yapı İzmit Belediyesi tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından Kuruçeşme Hizmet Binası olarak vatandaşın kullanımına açılacak. Kuruçeşmeli çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için birçok fonksiyona sahip olacak yapıda tadilat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.  


BİRÇOK HİZMET VERİLECEK

Kısa süre içerisinde hayata geçirilmesiyle birlikte bölgeye ayrı bir değer katacak Kuruçeşme Hizmet Binası 2 bin metrekare kapalı alana sahip. Bina içerisinde İZGİM’de yer alan psikolog, diyetisyen, çocuk oyun odası, spor salonu, sergi alanları ve kurs merkezleri yer alırken, toplu etkinliklere ve sergilere de ev sahipliği yapabilecek.
# çocuk

30 Mar 2022 - 10:06 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.546.302 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele Belediyesi’nden Esenyurt Üniversitesi’ne Eğitim Desteği mask
Başiskele Belediyesi’nden Esenyurt Üniversitesi’ne Eğitim Desteği
Kuruçeşme Hizmet Binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor mask
Kuruçeşme Hizmet Binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
YEDEP’te şimdi başvuru zamanı   mask
YEDEP’te şimdi başvuru zamanı  
Kütüphaneler Haftası’nda çocuklarla anlamlı söyleşi mask
Kütüphaneler Haftası’nda çocuklarla anlamlı söyleşi
Kocaman yeni binada incelemelerde bulundu mask
Kocaman yeni binada incelemelerde bulundu
Mimar Sinan’da bakım onarım hızla ilerliyor   mask
Mimar Sinan’da bakım onarım hızla ilerliyor  
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL