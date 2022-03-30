Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı

Yangın, 07.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan konteynerde meydana geldi. M.U.'nun yaşadığı konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle elleri ve ayakları yanan M.U. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangında konteynerde beslenen 2 kedi de telef oldu. Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.