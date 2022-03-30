Mehmet Altıparmak: Bizim ne yaptığımız daha önemli

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak rakiplerin durumundan çok kendilerinin ne yaptığına daha çok önem verdiklerini ifade etti.

ÜZERİNE KATARAK DEVAM EDECEĞİZ

Takımın son durumu hakkında genel bilgiler veren Altıparmak şu şekilde konuştu: Milli maç arasını genelde çift antrenman yaparak geçirdik. Eksiklerimizi tamamladık ve özel çalışmalarımız da oldu. Hafta sonu kendi aramızda oyun oynadık. Orada da tüm futbolcuların isteği ve arzusu bizi fazlası ile memnun etti. Pazar gününe hazırlanıyoruz. Bundan önce yaptığımız her şeyi üzerine katarak yapmaya devam edeceğiz. Pozisyon ve oyun anlamındaki üstünlüğümüzü inşallah sonuca da yansıtacağız. Denizli maçı da bunun başlangıcı olacak.

MUHTEŞEM TARAFTARIMIZ ÖNÜNDE

Kalan 9 maçımız da çok önemli. Pazar gününü kayıpsız geçersek hem önümüz açılacak hem de farklı planlar yapmaya başlayacağız. Tabii ki muhteşem taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Maçın saatinin öğlen olması Ramazan ayında herkes için iyi olacaktır. Taraftarımız tribünde, biz de sahada mücadelemizi en iyi şekilde verip, inşallah 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

HİÇ BİR HOCA “DEFANSA ÇEKİLİN” DEMEZ

Golü attıktan sonra psikolojik bir çekilme yaşıyoruz. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Gençlerbirliği maçında çok uyardık. Öncesindeki antrenmanlarda da sık sık konuştuk. Oyuncu psikolojisi böyle bir şey. Yoksa hiçbir hoca “Defansa çekilin” demez. Bizim zihniyetimiz belli. Mümkün olduğunca hücum oynamak isteriz. Bu geri çekilme olayı şu anda düzelecek bir şey değil. Bu durum sezon başından beri süregelen bir konu.

FUTBOLCULAR DA BİR ÖNCE RAHATLAMAK İSTİYOR

Hakem hataları bariz şekilde bize karşı oluyor. Kulübümüz bu durumu dile getiriyor. Bizler ise çok fazla konuşmamaya çalışıyoruz. Çünkü konuşunca daha kötü oluyor. Bizim işimiz saha içinde... Oyun ve pozisyon üstünlüğü dediğim gibi bizde. Ancak pozisyonları gole sonuçlandırmada biraz sıkıntımız var. İnşallah birkaç kez galip geldikten sonra bu sorun da kendiliğinden ortadan kalkacak çünkü futbolcular rahatlayacak. Çünkü onlar da bir an önce kazanıp kendilerine gelmek ve yeni hedeflere gitmek istiyor.

NE MUTLU BİZE

SMA hastalarına yardım ediyor olmak bizi de mutlu ediyor tabii ki. Bu çocuklar bizim… Benim de 4 çocuğum var. 2’sinin tedavisini yaptırdık. O mutluluk hiçbir şeye değişilmez. Mübarek Ramazan ayına gireceğimize bu zamanda da tüm Kocaelilileri, Kocaelisporluları maçımıza davet ediyoruz. Dolayısı ile de oradan gelecek gelirle de çocuğumuza bir katkımız olursa ne mutlu bize. Barkın evladımıza acil şifalar diliyorum.

CİDDİ OLMAK LAZIM

Futbolcularımıza, rakiplere çok bakmamayla alakalı konuşuyorum. Önemli olan bizim yaptıklarımız. Biz kazandıktan sonra kimin ne yaptığı önemli değil. Menemen, Bolu, Altınordu’nun sürpriz galibiyetleri var. Mesela bizim 5 maçta 15 puan yapmamız lazımdı. Olabilirdi de… Lig devam ediyor. Ligin sonuna doğru her şey oturacaktır. Hedefe oynayan takımlar alttaki takımları küçümseyebiliyor. Özellikle son haftalarda da alttaki takımlar üsttekilere göre daha fazla mücadele eden takımlar oluyor. Bu nedenle ciddi olmak lazım.