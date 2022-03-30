İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün düzenlediği eğitim semineri dün üniversitenin konferans salonunda gerçekleşti. Başiskele Belediyesi B Sınıfı Yüksek İş Güvenliği Uzmanı ve Teknik İşler Sorumlusu Gökmen Kemal Demirel, Yangın Söndürme Sistemleri, Olası Yangın Kazaları Önlemleri ve Örnek Risk Değerlendirme Çalışmaları konusunda öğretim görevlilerine ve öğrencilere seminer verdi.
30 Mar 2022 - 11:43- Gündem Güncelleme: 30 Mar 2022 - 11:44
Başiskele Belediyesi’nden Esenyurt Üniversitesi’ne Eğitim Desteği
Başiskele Belediyesi tarafından İstanbul Esenyurt Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerine ve öğrencilerine eğitim desteği verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.