30 Mar 2022 - 11:43- Gündem

Başiskele Belediyesi’nden Esenyurt Üniversitesi’ne Eğitim Desteği

Başiskele Belediyesi tarafından İstanbul Esenyurt Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerine ve öğrencilerine eğitim desteği verildi.