30 Mar 2022 - 11:43- Gündem G: 30 Mar 2022 - 11:44

Başiskele Belediyesi’nden Esenyurt Üniversitesi’ne Eğitim Desteği

Başiskele Belediyesi tarafından İstanbul Esenyurt Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerine ve öğrencilerine eğitim desteği verildi.

Başiskele Belediyesi’nden Esenyurt Üniversitesi’ne Eğitim Desteği mask

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün düzenlediği eğitim semineri dün üniversitenin konferans salonunda gerçekleşti. Başiskele Belediyesi B Sınıfı Yüksek İş Güvenliği Uzmanı ve Teknik İşler Sorumlusu Gökmen Kemal Demirel, Yangın Söndürme Sistemleri, Olası Yangın Kazaları Önlemleri ve Örnek Risk Değerlendirme Çalışmaları konusunda öğretim görevlilerine ve öğrencilere seminer verdi.

30 Mar 2022 - 11:43 - Gündem

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