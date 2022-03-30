Oğuzhan Keleş: Kocaeli’de kentsel dönüşüm yetersiz

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Keleş, önceki gün yönetim kurulu üyeleri Abdullah Üstübi, İsmail Akova, Cengizhan Cin ve Emre Çakar ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, genel müdürümüz Erkan Ünal ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile bir süre görüştü.

YENİ KDV DÜZENLEMESİ

Başkan Oğuzhan Keleş, müteahhitlerin sorunlarını ve gündeme dair açıklamada bulundu. Keleş, “Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, devletimiz tarafından müteahhitlere yeterli destek verilmiyor. İnşaat sektörü demek, altında 200’e yakın tedarikçi demek. Devletimizin yaptığı KDV düzenlemesi, bizi sora sokacak. Son düzenleme ile 150 metrekarenin altındaki konutlarda KDV oranı yüzde 1’den, yüzde 8’e çıkarıldı. 150 metrekare üstüne de yeni KDV düzenlemesi getirildi.

VATANDAŞ ZORLANIR

Bilindiği gibi Türkiye’deki konutların yüzde 80’i 150 metrekarenin altındaki evler. KDV oranının yüzde 8’e çıkarılması demek, fiyatlarda yeni artışlar demek. 150 metrekarenin üstünde evleri olanlar, zaten lüks hayat yaşıyorlar, onlar için KDV oranı çok fazla fark etmiyor. Ama 150 metrekarenin altında evleri olanlar için KDV oranının artışı, kendilerini çok zorlayacak. Pandemi dönemiyle birlikte maliyetlerde büyük kriz yaşandı. Doğrusunu söylemek gerekirse, maliyet krizi fırsata çevrilemedi. İç piyasa bozulmadan, ihracat kotası artırılmalıydı. Ama iç piyasa dengesi allak bullak oldu” şeklinde konuştu.

İPTAL EDİLEN İHALELER

Keleş’e, iptal edilen kamu ihaleleri ilgili ne düşündüğünü sorduk. Keleş, “Devlet tarafından yapılan birçok ihale iptal ediliyor. Nedeni, maliyet artışları. İhale yapılıyor, müteahhit işe başlıyor. İşin ortasında maliyet artıyor, bu da müteahhitleri zor durumda bırakıyor. İptal edilen ihaleler yeniden yapılıyor, teklif verenler, maliyetin artacağını düşünerek yüzde 30-40 daha yüksek teklif veriyor” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YETERSİZ

Kentsel dönüşümle ilgili de bilgi veren Keleş, “Kocaeli, 1999 yılında büyük bir deprem gördü. O depremden ders çıkarmamız lazımdı. Süratle kentsel dönüşüme geçilmeliydi. Aradan bunca yıl geçti, kentsel dönüşümde yeterli yol alınamadı diye düşünüyorum. Son olarak İzmit Cedit’te kentsel dönüşüm yapılmadı. Müteahhit çekildi, yeniden ihalesi yapılacak.

MÜTEAHHİTLERİN ÖNÜNÜ AÇMALI

Sonuç olarak Kocaeli Müteahhitler Birliği ve 54 ilde bulunan derneğimizin çatı kuruluşu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, sorunları birçok kez dile getirdik. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, sorunlarla ilgili bir deklarasyon yayınladı. Devletimiz, yeni düzenlemelerle müteahhitlerin önünü açmalı, KDV yükselterek müteahhitleri zor durumda bırakmamalı” dedi.