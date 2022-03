Necmi Bulut: Kocaeli artık büyük sanayiye doydu dışardan firma gelmemeli

Kocaeli Ticaret Odası Mart Ayı olağan meclis toplantısı bugün oda binasında bulunan Burhan Kasım Meclis Salonu’nda yapıldı. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan Başkanlığında yapılan meclis toplantısında KOTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan kısa bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Meclis toplantısını sonunda fikir birliği ile odanın iftar yemekleri vermek yerine ihtiyaç sahibi insanlara yardım edilmesi kararı alındı.

“MEMNUN OLMADIĞIMIZ DÜZENLEMELER OLDU”

Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın ardından Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut Kürsüye çıkarak aylık faaliyet raporunu paylaştı. Mart ayı meclis toplantısının hayırlar getirmesini dileyerek konuşmasına başlayan Bulut, “ramazan öncesi artan zam furyası ve artan şeker fiyatları ile ilgili ilgililer ile görüşüyoruz. Pandeminin ve savaşın ekonomiye yansıması oluyor ve olacaktır. Ekonomi destek paketleri iş insanları için hayat kurtarıcı olacaktır. Temel ihtiyaç ürünlerinin vergilerinin düşürülmesi talebimizi çatı kurumumuz olan TOBB’a bildirmiştik. Daha sonra atılan KDV düzenlemelerini olumlu buluyoruz. Düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Memnun eden KDV oranları varken memnun olmadıklarımız oldu.

“KOCAELİ BÜYÜK SANAYİYE DOYDU”

Küreselleşme ile birlikte şehirler rekabet etmeye başladı. Kendini iyi tanıdan şehirler önce çıktı ve çıkmaya devam ediyoruz. Kocaeli Turizm Master Planı çerçevesinde 74 strateji ve eylem planı planladı. Yaklaşık bir yıl önce Büyükşehir Belediyesi ve diğer odalarımız ile birlikte Kocaeli Fuarcılık A.Ş. isimli bir firma kurduk. Bunun sebebi şimdiye kadar yapılan fuarlarda istediğimiz verimliliği yakalayamamamız. Daha güçlü fuarlara yapmak için bu şirketi kurduk. Kocaeli Turizm Master Planının bu şirket tarafından yürütülmesi kabul edildi. Bizim işimiz iş insanları yarına hazırlamak. Bu çalışmada olmak bizim için sevindirici. Bu Kocaeli için yeterli mi? Kocaeli bizde büyük sanayiye doydu. Bundan sonra ne planlama yapılacaksa Kocaeli’deki firmaların kendi işlerini büyütmesi yönünde destek yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Dışarıdan firmaların gelmemesi gerektiğin düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİLİŞİM VADİSİ A.Ş'NİN SERMAYESİ ARTTI”

Meclis toplantısının dördüncü gündem maddesinde KOTO iştiraklerinden Bilişim Vadisi Teknopark Yönetici A.Ş'’nin sermaye arttırımı maddesi görüşüldü. Konu ile ilgili söz alan Oda Başkanı Akın Doğan, “Odamızın bir takım iştirakleri var. Bunlardan bir tanesi bilişim vadisi. Yönetim kurulu toplantısı öncesi şirket sermayesinin yüzde 50 arttırma kararı almıştır. Oda olarak bizim de meclis kararı almamız lazım. Şirkette 100 bin lira sermayemiz var. Toplam 150 bin liraya çıkartacağız” şeklinde konuştu.

“OTOMOBİLCİLER OLARAK MEMNUN DEĞİLİZ”

Oda yönetim kurulu üyelerinden Volkan Yılmaz Araç alım satımındaki KDV arttırımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmaların 4 yıl önce başladığını belirten Yılmaz, “Tam pandemi döneminde yürürlüğe girdi. O günden bu yana sürekli ötelemelerle devam etti. Kanun yürürlüğe girecek. Esnaf arkadaşlarımız ve ticaret yapan arkadaşlarımızın mağduriyetinin kalkmasına sebep olacaktır. Piyasada merdiven altı dediğimiz işletmelerle çok ciddi anlamda mücadele ediyoruz. İkinci el piyasasında kimse mağdur olmayacaktı ama KDV oranının arttırılması insanların daha fazla kayıt dışına yönelmesine sebep olur. Aradaki makası ödememek için insanlar ya alımı ya da satımı düşük gösterecek. Bu KDV’nin tekrar yüzde 1’e düşmesi gerekiyor. Yat ve tekne gibi kişisel araçların yükseltilmesinde sıkıntı yok. Bildiğiniz gibi ikinci bir KDV indirimi geldi. İkinci KDV indiriminden gıda sektöründeki arkadaşlarımız çok memnundur ama biz otomobilciler memnun değiliz” dedi.

“TÜRK ŞEKER İMALATÇIYA ŞEKER VERMELİ”

Can Pişmaniye’nin sahibi Yaşar Can şeker krizine dikkat çekti. Can konuşmasında, “Şeker fabrikalarında hiçbir sorun olmamasında rağmen şekerde artış yaşandı. Devlet bazı marketlere ucuzdan şeker satıyor. Şeker fabrikaları ile görüştüğümüzde vatandaşa ucuza vereceğim diyor. Burada bir terslik var. Biz Türk şeker fabrikasından şeker alamazsak ve toptancıların kucağına gidersek fiyatta istedikleri gibi oynama yapar. Türk Şeker ürünleri biz imalatçılara verirse çok büyük bir yük azalır ve fiyatlar düşecektir” dedi.

“KOTO YÖNETİCİLERİNE TEŞEKKÜR”

Yılbaşı öncesi komitedeki arkadaşlarımız ile bir toplantı gerçekleştirdik. KDV ile ilgili çalışmada bir önerimiz var. Kafe ve restoranlarda yeme içme sektöründe geçici oalrak yüzde 1’e düşmüştü. Turizm belgeli iş yerlerinde yüzde 18 KDV uygulanıyordu. Biz bunların düşürülmesini talep ettik. İlgili çatı kuruluşumuza yazıların gittiği bildirimini almıştık. Açıklanan düzenlemede de yer aldı. Buradan yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Kentimizde tanıtım günleri etkinlikleri oluyor. Bunla ilgili bir düzenleme olsun istiyoruz. Bu noktanın denetlenmesi gerekiyor” dedi.

“EKMEK ZAMMI TÜRK MİLLETİNE HAKERETTİR”

Zamlar ile ilgili açıklamalar kısmında söz alan Oda Başkanı Necmi Bulut, “Fırın esnafımı ile ilgili. 3 sene evvel yine yoğun zam konuşulmuştu. Sadece ekmek zammının bu memlekette tartışılması sadece fırın esnafına değil aslında Türk milletine hakarettir. Soframızda sadece ekmek yok. Soframızın tamamı tartışılsın. Ekmeği bir siyesi malzeme olarak kimse kullanmasın. Ekmeğe zam yaptırmam demesin. Esnafın gelirleri belli. Bu sağlıklı bir şekilde belirlensin. Esnafın hakkı verilesin. Ancak ekmek konusunun tartışılması bana göre sadece fırın esnafına değil Türk milletine hakarettir. Gazeteci arkadaşlarımızın pek fazla yüklendiğin zannetmiyorum ama bir haber olduktan sonra tek işi yorum yapmak olanlar var” dedi.