Gölcük Belediyesi, Çayırova’daki arsasını satıyor: Bedeli 23 milyon 827 bin

Gölcük Belediyesi, kendisine ait Çayırova Şekerpınar Mahallesi 410 ada 43 parselde bulunan arsa vasıflı, 7220,48 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışı için ihaleye çıkıyor. Resmi Gazete’de yapılan duyuru kapsamında kapalı teklif usulü yapılacak ihale 12 Nisan 2022 tarihinde saat 15.00’te Gölcük Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 23 milyon 827 bin 584 TL olan satışın geçici teminat miktarı 714 bin 827 lira 52 kuruş olarak belirlendi.