30 Mar 2022 - 12:11- Asayiş G: 30 Mar 2022 - 12:14

Kamyonun dorsesi devrildi, sürücü yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafriyat kamyonunun harç yüklü dorsesinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kamyonun dorsesi devrildi, sürücü yaralandı mask
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Kaza sabah saatlerinde Darıca Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar Tunçsoy idaresindeki 41 AFA 188 plakalı hafriyat kamyonu, caddedeki rampayı çıkamadı. Sürücü geri giderek caddeden çıkmak istediği sırada kamyonun dorsesi devrildi. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Yaşar Tunçsoy, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada, dorseden yola dökülen harcın temizlenmesi amacıyla cadde trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

30 Mar 2022 - 12:11 - Asayiş

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