Kamyonun dorsesi devrildi, sürücü yaralandı

Kaza sabah saatlerinde Darıca Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar Tunçsoy idaresindeki 41 AFA 188 plakalı hafriyat kamyonu, caddedeki rampayı çıkamadı. Sürücü geri giderek caddeden çıkmak istediği sırada kamyonun dorsesi devrildi. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Yaşar Tunçsoy, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada, dorseden yola dökülen harcın temizlenmesi amacıyla cadde trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.