Kamyonun dorsesi devrildi, sürücü yaralandı

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Kaza sabah saatlerinde Darıca Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar Tunçsoy idaresindeki 41 AFA 188 plakalı hafriyat kamyonu, caddedeki rampayı çıkamadı. Sürücü geri giderek caddeden çıkmak istediği sırada kamyonun dorsesi devrildi. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Yaşar Tunçsoy, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada, dorseden yola dökülen harcın temizlenmesi amacıyla cadde trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.