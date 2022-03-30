Coştur. Seçime hazırız

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, yönetim kurulu üyeleri Salim Yaşar, Nihal Kupşi, Yavuz Dursun, Nebiye Demirtaş, Erol Derin ve Körfez Mahalle Başkanı Nedret Yılmaz ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut ile bir süre görüştü. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.
HERKES ŞİKAYETÇİ
Başkan Coştur, “Türkiye iyi yönetilmiyor. Ekonominin geldiği durum ortada. Gittiğimiz esnaf gezilerinde, vatandaş sohbetlerinde herkes hayat pahalığından şikayet ediyor. Vatandaş bir ürün alırken, iki kez düşünüyor, esnaf çok dertli” dedi. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı olarak anket hazırlığı içinde olduklarını söyleyen Coştur, artık insanların görüşlerini cesurca söyleyebildiklerini söyledi. Yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını söyleyen Coştur, “Biz seçime hazırız. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Halkımızın teveccühü ile seçimi kazanacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.