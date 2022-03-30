Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve İlçe Yönetimi siyasi parti ziyaretlerine devam ediyorlar.Derince’de birkaç ay önce teşkilatlanan BBP Derince İlçe Başkan’ı Fatih Ekmekçioğlu bey ve İlçe yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Ülke gündemi ve Derince İlçemizin sorunları konusunda istişare etme fırsatı buldular. Güzeltepe BBP yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti
30 Mar 2022 - 14:15- Siyaset Güncelleme: 30 Mar 2022 - 14:16
YRP'den BBP'ye ziyaret
Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve İlçe Yönetimi siyasi parti ziyaretlerine devam ediyorlar.Derince’de birkaç ay önce teşki...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.