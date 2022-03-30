YRP'den BBP'ye ziyaret

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve İlçe Yönetimi siyasi parti ziyaretlerine devam ediyorlar.Derince’de birkaç ay önce teşkilatlanan BBP Derince İlçe Başkan’ı Fatih Ekmekçioğlu bey ve İlçe yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Ülke gündemi ve Derince İlçemizin sorunları konusunda istişare etme fırsatı buldular. Güzeltepe BBP yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti