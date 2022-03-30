Kartepe camileri ramazana hazır

Kartepe’deki camiler, Ramazan öncesinde detaylı temizlikten geçiyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik uygulamasında cami, mescit ve kuran kurslarının içindeki halıları yerinde yıkayıp temizliyor.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ DE YAPILIYOR

Çalışmalar sonrasında gülsuyu serpilen cami zeminleri, Ramazan ayı öncesinde güzel kokular ile cemaatine hazırlanıyor. Ekipler, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının yanı sıra avlu ve çevre temizlikleri ile tuvaletlerin bakımını da yapıyor.

TERAVİHLERDE YENİDEN BİRLİKTEYİZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman “Pandemi dolayısıyla son iki senedir camilerimizde toplu namazlar kılınamıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklama sonrasında camilerimizde hep birlikte namazlar kılınabilecek. Ekiplerimiz yaklaşan Ramazan Ayı münasebetiyle ilçe genelinde camilerimizde temizlik çalışmalarını tamamladı. Hemşehrilerimiz rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabileceklerdir” açıklamasında bulundu.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Cami dernek yönetimi ve cemaatleri özellikle camilerin temizliğini belediyenin üstlenmesinin örnek bir davranış olduğunu kaydederek, “Başkanımızdan Allah razı olsun, hem yıllık genel temizliklerimizde hem de ramazan-şerif, bayramlar gibi özel ve kutsal günlerimizde İbadethanelerimiz itinayla temizleniyor. Her anlamda desteklerini esirgemeyen Başkanımıza teşekkürü bir borç biliriz” dediler.