Başiskele’de Camilere Ramazan Temizliği

Koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıl aradan sonra ilk kez camilerde cemaatle Teravih Namazı kılınacak Başiskele’deki camilerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda mübarek Ramazan ayı öncesinde Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce kurulan ekipler, camilerin halıları başta olmak üzere mihraplarını, minberlerini, kapıları, pencereleri, avizeleri ve cemaatin kullandığı tüm alanları büyük bir titizlikle sürdürüyor. Şu ana kadar 19 caminin temizliğini bitiren temizlik ekibi, Teravih Namazı’nın başlayacağı ilk güne kadar ilçedeki tüm camilerin temizliğini tamamlamış olacak.