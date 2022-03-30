Güneşi fırsat bilen çocuklar denize girdi

Hava sıcaklıklarının 18 derece ölçüldüğü Darıca’da, güneşli havayı fırsat bilen çocuklar denize girdi. Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz koyunda güneşli havanın keyfini süren çocuklar, sahilde renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli zaman geçiren çocuklar, mart ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.