Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde çalışmalar sürüyor

İshakçılar merkezli Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’ı kapsayan proje çerçevesinde devam eden tesisleşme çalışmasıyla bölgeye Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri inşa ediliyor. Derince’de tarımsal kalkınmanın en önemli adımı olan tesisleşme hamlesi 2021 temmuz ayı içerisinde atılırken, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi hedefleniyor.
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve Meclis Üyesi İmdat Gülcan ile birlikte bölgeye giderek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri bünyesinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisini barındırıyor. Bölgede tarıma ve istihdama önemli katkı sağlayacak olan proje ile birlikte mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilere destek sağlanacak. Bölgeye kurulacak olan tesislerin süt pastörizasyon bölümünün 5 ton, yağ işleme bölümünün ise günlük 300 litrelik kapasitesi olacak. Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte Taşköprü Aspir Yağı markası artık Derince’nin kendi tesislerinde üretilmiş olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.