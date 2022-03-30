30 Mar 2022 - 14:23- Gündem

Değirmendere Yalı Evleri, hesaplı iftar menüleriyle misafirlerini ağırlayacak

Gölcük Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Değirmendere Yalı Evleri, zengin ve hesaplı iftar menüleriyle Ramazan ayında misafirlerini ağırlamaya devam edecek.