Söğüt: Kadın değişirse dünya değişir

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen programda Körfezli kadın girişimcilerle bir araya geldi. Tütünçiftlik Nazende Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve çok sayıda girişimci kadın katıldı.

“DÜNYA SİZLERLE DEĞİŞİR”

Körfez’in önde gelen kadın girişimlerinin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Söğüt, “Kadınlar hayatın her alanına değer katıyorlar. Yaşamın ve manevi kurumların var olması ve sürdürülmesinde önemli bir role sahipler. Kadınların dönüşümü ve kişisel gelişimleri bu yönüyle topluma ve ailenin dinamiklerine değer katıyor. Kadın değişirse dünya değişir ve güzelleşir” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN DESTEKÇİNİZİZ”

Samimi bir ortamda gerçekleşen organizasyonda konuşan Başkan Şener Söğüt, ‘kadınlara yönelik ayrımcılıkların, toplumun tamamına yönelik olarak kabul ettiğini, bu sorunun aşılması için belediyenin tüm imkanlarıyla çalıştığını’ söyledi. Başkan Söğüt, ‘Körfez’in kadınlarının tüm projeleri titizlikle inceleniyor ve dikkate değer tüm girişimleri kurumsal anlamda destekleniyor’ ifadeleriyle konuşmasına son verdi.