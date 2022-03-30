YOSİAD’da Öztürk 3. kez başkan seçildi

Gebze’de ikamet eden iş adamı ve sanayici Erdal Öztürk tarafından kurulan Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (YOSİAD) 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yapılan kurulda mevcut başkan Erdal Öztürk 3. kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi. İstanbul Sancaktepe’de Wyndham Hotel’in çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula iş adamları, sanayiciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda Yozgatlı katıldı.
ÖNEMLİ BİR PROJE GELİYOR
Gerçekleştirilen kongrede yeniden güven tazeleyen mevcut başkan Erdal Öztürk, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek bugüne kadar derneğin yaptığı projelerden bahsetti. Ayrıca Öztürk, ilerleyen süreçte bugüne kadar hiçbir STK’nın yapamadığı önemli bir projeye imza atacaklarını söyledi ve bununla ilgili fizibilite çalışmasının bütün hızıyla devam ettiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.