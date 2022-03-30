YOSİAD’da Öztürk 3. kez başkan seçildi

Gebze’de ikamet eden iş adamı ve sanayici Erdal Öztürk tarafından kurulan Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (YOSİAD) 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yapılan kurulda mevcut başkan Erdal Öztürk 3. kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi. İstanbul Sancaktepe’de Wyndham Hotel’in çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula iş adamları, sanayiciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda Yozgatlı katıldı.

ÖNEMLİ BİR PROJE GELİYOR

Gerçekleştirilen kongrede yeniden güven tazeleyen mevcut başkan Erdal Öztürk, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek bugüne kadar derneğin yaptığı projelerden bahsetti. Ayrıca Öztürk, ilerleyen süreçte bugüne kadar hiçbir STK’nın yapamadığı önemli bir projeye imza atacaklarını söyledi ve bununla ilgili fizibilite çalışmasının bütün hızıyla devam ettiğini bildirdi.