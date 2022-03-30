30 Mar 2022 - 14:44- Gündem G: 30 Mar 2022 - 14:56

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 25 sözleşmeli personel istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 25 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 25 sözleşmeli personel istihdam edecek mask

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Hava Trafik Kontrolörü, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı (AIM), Pilot, Uçuş Tabibi, Kabin Emniyet Uzmanı, Ekip Planlama Uzmanı, Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti alınacak.

Adaylar başvurularını 10 Nisan 2022 tarihine kadar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.

Yazılı ve sözlü değerlendirme ile ilgili olarak bilgilendirmeler Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek.

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30 Mar 2022 - 14:44 - Gündem

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