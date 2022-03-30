30 Mar 2022 - 14:46- Gündem G: 30 Mar 2022 - 14:48

Kızılay Kocaeli’nin yeni başkanı Pay

Geçtiğimiz günlerde olağan genel kurulunu gerçekleştiren Kızılay Kocaeli Şubesi’nde mevcut başkan Doç. Dr. Cengiz İpek, Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi olduğundan tüzük gereği görevini İbrahim Pay’a bıraktı

Kızılay Kocaeli’nin yeni başkanı Pay mask

Geçtiğimiz şubat ayında Gölcük, Darıca, Kartepe, Körfez, Çayırova, Gebze ve İzmit şubelerinde yapılan kongrelerin ardından Kocaeli Şubesi’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi olduğundan tüzük gereği Doç. Dr. Cengiz İpek görevini İbrahim Pay’a bıraktı. Genel Merkez denetim kurulunda görev alan Cengiz İpek kongrede geçmiş dönem faaliyetlerini anlattı. Kocaeli Kızılay olarak Elazığ ve İzmir depremleri, Manavgat, Muğla'daki orman yangınları, Kastamonu ve Artvin’deki sel felaketleri ve İdlip’te sahada bulunduklarını belirten İpek; Kocaeli halkına cömertliklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, KSO, KOTO ve OSB’lere de Kızılay’a yaptıkları bağış ve yardımlar için teşekkürlerini iletti.

İBRAHİM PAY KİMDİR?

1981 İzmit doğumlu. Ulugazi İlkokulu’nda okudu. Biyomedikal Mühendisi olan İbrahim Pay GATA’da askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı. 6 yıl Kızılay Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu’nda sekreter ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Geçmiş yıllarda İl Sağlık Müdürlüğünde 4 yıl şube müdürlüğü yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.

YÖNETİM KURULU 

İbrahim PAY (Başkan)
Doç. Dr. İsmet KANDİLLİ
Dr. Nazif AKSOY
Kamil GEÇİCİ
Hatice ARDIÇ
Ayşenur BURSALI
Yaşar GÜNGÖR

DENETİM KURULU

Cengiz DURAK

30 Mar 2022 - 14:46 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.546.302 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Özlü, berber esnafından yardım istedi mask
Özlü, berber esnafından yardım istedi
A4 fotokopi kağıdı satın alınacak mask
A4 fotokopi kağıdı satın alınacak
Kızılay Kocaeli’nin yeni başkanı Pay mask
Kızılay Kocaeli’nin yeni başkanı Pay
Pcr plate ve seal satın alınacak mask
Pcr plate ve seal satın alınacak
YOSİAD’da Öztürk 3. kez başkan seçildi mask
YOSİAD’da Öztürk 3. kez başkan seçildi
Söğüt: Kadın değişirse dünya değişir mask
Söğüt: Kadın değişirse dünya değişir
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL