Kızılay Kocaeli’nin yeni başkanı Pay

Geçtiğimiz şubat ayında Gölcük, Darıca, Kartepe, Körfez, Çayırova, Gebze ve İzmit şubelerinde yapılan kongrelerin ardından Kocaeli Şubesi’nin olağan genel kurulu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi olduğundan tüzük gereği Doç. Dr. Cengiz İpek görevini İbrahim Pay’a bıraktı. Genel Merkez denetim kurulunda görev alan Cengiz İpek kongrede geçmiş dönem faaliyetlerini anlattı. Kocaeli Kızılay olarak Elazığ ve İzmir depremleri, Manavgat, Muğla'daki orman yangınları, Kastamonu ve Artvin’deki sel felaketleri ve İdlip’te sahada bulunduklarını belirten İpek; Kocaeli halkına cömertliklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, KSO, KOTO ve OSB’lere de Kızılay’a yaptıkları bağış ve yardımlar için teşekkürlerini iletti.

İBRAHİM PAY KİMDİR?

1981 İzmit doğumlu. Ulugazi İlkokulu’nda okudu. Biyomedikal Mühendisi olan İbrahim Pay GATA’da askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı. 6 yıl Kızılay Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu’nda sekreter ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Geçmiş yıllarda İl Sağlık Müdürlüğünde 4 yıl şube müdürlüğü yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.

YÖNETİM KURULU

İbrahim PAY (Başkan)

Doç. Dr. İsmet KANDİLLİ

Dr. Nazif AKSOY

Kamil GEÇİCİ

Hatice ARDIÇ

Ayşenur BURSALI

Yaşar GÜNGÖR

DENETİM KURULU

Cengiz DURAK