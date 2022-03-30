Özlü, berber esnafından yardım istedi

Esnaf ziyaretleriyle sık sık bir araya gelen ve onların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Esnaf Buluşmaları” kapsamında bu hafta ilçede hizmetlerini sürdüren erkek berberlerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başiskele Sahili’ndeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP İlçe Başkanı Serkan Günaydın, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Berberler Odası Başiskele Sorumlusu Oğuzhan Arda ve ilçede faaliyetlerini sürdüren erkek berberler katıldı.

“SİZLER İLÇEMİZİN GÖZÜ VE KULAĞISINIZ”

Programda konuşan Başkan Yasin Özlü, “Bazen bizim gözümüzden kaçan şeyler olabilir. Özellikle vatandaşlarımızla en yakın temas kuran esnaflarımızdansınız. Kimin yardıma muhtaç olduğunu, kimlerin ne derdi, sıkıntısı veya ihtiyacı olduğunu bizlere iletmenizi rica ediyoruz. Sizler ilçemizin gözü ve kulağısınız. Mahallenizdeki eksikleri ve ihtiyaçları bizlere iletirseniz, elimizden geldiğince en süratli şekilde ihtiyaçları karşılarız. Böylece güzel ilçemizi hep birlikte daha da güzelleştireceğiz” dedi.