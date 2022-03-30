Büyük Türkiye Partisi'nde Derince İlçe Başkanlığı'na Hüseyin Pospor atandı

Tansu Çiller'in siyasete döneceği Büyük Türkiye Partisi'nde teşkilatlanma çalışmalarına yoğun ilgi var. İzmit, Kandıra ve Başiskele İlçe Başkanları'nı açıklayan Büyük Türkiye Partisi, Derince İlçe Başkanı'nı da belirledi. Derince İlçe Başkanlığı'na Hüseyin Pospor atandı. Başkan Pospor, ilçe yönetimini de oluşturarak kamuoyu ile paylaştı.

DERİNCE İLÇE YÖNETİMİ

1 Hüseyin Pospor

2 Samet Çeken

3 Hüseyin Yıldız

4 Selma Çelebi

5 Tülay Görgün

6 Ahmet Pospor

7 Engin Erişken