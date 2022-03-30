Büyük Türkiye Partisi'nde Derince İlçe Başkanlığı'na Hüseyin Pospor atandı

Tansu Çiller'in siyasete döneceği Büyük Türkiye Partisi'nde teşkilatlanma çalışmalarına yoğun ilgi var. İzmit, Kandıra ve Başiskele İlçe Başkanları'nı açıklayan Büyük Türkiye Partisi, Derince İlçe Başkanı'nı da belirledi. Derince İlçe Başkanlığı'na Hüseyin Pospor atandı. Başkan Pospor, ilçe yönetimini de oluşturarak kamuoyu ile paylaştı.
DERİNCE İLÇE YÖNETİMİ
1 Hüseyin Pospor
2 Samet Çeken
3 Hüseyin Yıldız
4 Selma Çelebi
5 Tülay Görgün
6 Ahmet Pospor
7 Engin Erişken
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.