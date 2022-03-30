30 Mar 2022 - 14:51- Siyaset G: 30 Mar 2022 - 14:53

Büyük Türkiye Partisi'nde Derince İlçe Başkanlığı'na Hüseyin Pospor atandı

Büyük Türkiye Partisi Kocaeli Teşkilatlanması tüm hızıyla devam ediyor. Ummalı şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda Derince İlçe Teşkilatı oluşturuldu. Büyük Türkiye Derince İlçe Başkanlığı'na Hüseyin Pospor atandı.
Büyük Türkiye Partisi'nde Derince İlçe Başkanlığı'na Hüseyin Pospor atandı mask

Tansu Çiller'in siyasete döneceği Büyük Türkiye Partisi'nde teşkilatlanma çalışmalarına yoğun ilgi var. İzmit, Kandıra ve Başiskele İlçe Başkanları'nı açıklayan Büyük Türkiye Partisi, Derince İlçe Başkanı'nı da belirledi. Derince İlçe Başkanlığı'na Hüseyin Pospor atandı. Başkan Pospor, ilçe yönetimini de oluşturarak kamuoyu ile paylaştı.

DERİNCE İLÇE YÖNETİMİ

1  Hüseyin Pospor

2  Samet Çeken

3  Hüseyin Yıldız

4  Selma Çelebi

5  Tülay Görgün

6  Ahmet Pospor

7  Engin Erişken

30 Mar 2022 - 14:51 - Siyaset

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