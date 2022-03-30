Karakaş’tan KDV mesajı

Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, KDV düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı. Karakaş, şunları söyledi; “Önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonucu, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla beraber ikinci el araç alım-satımı yapan ticari işletmelerin elde edeceği kar satışında, yüzde 1 olan KDV oranının yüzde 18'e yükseltildiği mesajı verildi. Resmi gazetede henüz yayınlanmamış olan bu bildirimle beraber, oto galericiler ve otomotiv piyasası adeta sarsıldı. Oldukça piyasanın dengelerini bozacağı düşünülen bu çok ciddi artışın tek kalemde yapılmış olması ile kurumsal firmaların, tamamen resmi ve nakdi ödeme alan bu tarz şirketlerin önünü kapatacağı görüşündeyiz.

KAYIT DIŞI ORANI ARTACAK

Bu kararla beraber kayıt dışının artacağı, noterlerde elden para transferlerinin artacağını öngörüyoruz. Yine aynı zamanda otomobil alım-satımını kurumsallaştırmadan öte bireyselleştireceğini düşündüğümüz bir karar olmuştur. Kayıt dışı satışları artıracak bir karardır. Bu denli yüzde 17 gibi yüksek bir KDV artışı bugüne kadar herhangi bir sektörde eşine, benzerine rastladığımız bir karar değildir.

SEKTÖRÜN DURGUNLUĞU

Bununla birlikte son 3 aylık süreçte sektörün durgunluğu, BDDK'nın yeni kararlarıyla gelen yüzde 70 kredilendirme olanağına karşın, piyasalardaki yüksek faiz oranları, çip krizi ve ham madde krizlerinin devam etmesi, tedarik problemleri sebebiyle fiyatların düşmediği bugünlerde, yüzde 17'lik KDV artışı, hem sıfır hem de ikinci elde fiyatları daha da artıracaktır. Pazarda, hem alıcı hem de satıcı nezdinde fiyatları artıracağını göz önünde bulundurarak, bu kanun maddesinin tamamıyla yanlış olduğunu düşünüyoruz.

TOPLAM KARLILIĞIN VERGİSİ

Netice itibariyle KDV son tüketicinin ödediği bir vergilendirme olduğu için, nihai tüketicinin üstüne ağır bir yük yüklenmiştir, bu sebeplerden ötürü bu kararın geri alınması/daha düşük bir vergilendirmeye gidilmesi bizlerin talepleridir. Alım satımda ortaya çıkan karın yüzde 20'lik gelir vergisi oranının üzerine yüzde 18 KDV de eklenince, ikinci el otomobil ticaretindeki toplam karlılığın vergisi yüzde 38 olacaktır. Bu oran fiyatlara ciddi anlamda yansıyarak vatandaşın bütçesi, ikinci el otomobil almakta daha da yetersiz kalacaktır.