30 Mar 2022 - 14:54- Ekonomi G: 30 Mar 2022 - 14:56

Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 78,09, aylık yüzde 3,78 arttı.

Hizmet üretici fiyat endeksi arttı mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,85 artış gösterdi.

YILLIK YÜZDE 101,45 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 101,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 60,00, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,04, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 190,51, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,98, idari ve destek hizmetlerde yüzde 58,18 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,74 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,15 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,11 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,08 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,76 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,49 artış gerçekleşti.

30 Mar 2022 - 14:54 - Ekonomi

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