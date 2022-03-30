30 Mar 2022 - 14:55- Ekonomi G: 30 Mar 2022 - 14:56

Hürriyet’ten KESOB’a ziyaret

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş’u ziyaret ettiİzmit Belediye Başkanı Av. Fatma...
Hürriyet’ten KESOB’a ziyaret mask

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş’u ziyaret etti
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş’u ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e; İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca, Koordinatör Yaşar Kardaş, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Cem Serhat Dayanç, Birol Sağlam ve Nurullah Özer eşlik etti.

GÜNDEM İZMİT ESNAFI

Esnafın fikir ve önerilerini her zaman önemseyen Başkan Hürriyet, esnaf ile belediye arasındaki iletişimi güçlü tutmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla STK ve Esnaf Masası koordinatörlerinin sürekli sahada olduklarını ifade etti. Başkan Hürriyet, siyaset üstü bir anlayışla esnafın her daim yanlarında olduklarını belirtirken Başkan Durmuş nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

30 Mar 2022 - 14:55 - Ekonomi

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