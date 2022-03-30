Tepegöz fanzinin ilk sayısı yayınlandı

KYÖV Özel Anadolu Lisesi öğrencilerinin görsel, işitsel ve yazınsal alanda projeler yürüttüğü Okul Medya Ekibi tarafından Tepegöz tasarlandı. 1 Aralık 2021 tarihinde lise öğrencileri Okul Medya Radyosu ile işitsel yayın hayatına başladı. Okul Medya Radyosu sürdürülebilir hedefler doğrultusunda farkındalık yaratmak için faydalı içeriklere değinerek tüm okulu bilgilendirici içerikler üretiyor. Aynı zamanda öğle tatillerinde Okul Medya Radyosu’nun yapmış olduğu müzik yayını ile tüm okul öğrencileri hoşça vakit geçiriyor.

ÖĞRENCİ ÜRÜNÜ

Projenin görsel basamağında yer alan birçok başarılı işi 21. Yüzyıl bilişim tekniklerini kullanarak dijital ortama taşıyan yetenekli öğrenciler projenin yazınsal basamağında da bir fanzin çıkarmayı hedeflediler. Bu çerçevede uzun süren hummalı çalışmalar doğrultusunda Tepegöz, e-dergi olarak yayın hayatına giriş yaptı. Tepegöz, ilk sayfasından son sayfasına kadar titizlikle çalışılan bir öğrenci ürünü olmasıyla dikkat çekiyor.

DİJİTAL OLMASI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Aynı zamanda fanzinin dijital olması ve bu şekilde tasarlanması da dikkat çekiyor. Sürdürülebilir hedefler, kültür, sanat, spor ve bilim gibi önemli konulara değinen ilk sayı; içerik bakımından oldukça zengin bir havuza sahip. İlgi çekebilecek birçok konu ile okuyucularıyla buluşmanın heyecanını yaşayan Tepegöz fanzini okuyucularından tam not almaya başardı.